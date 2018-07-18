Спецслужби Росії активізувалися у соцмережах напередодні виборів, – СБУ

Служба безпеки України фіксує потужну активізацію спецслужб РФ в інформаційному просторі України напередодні виборів Президента.Країна-агресор всіма засобами намагається вплинути на виборчий процес через маніпулятивний вплив на електоральні настрої громадян України з використанням загальнодоступних та соціальних ресурсів мережі інтернет, - інформує прес-служба СБ України.Упродовж січня-березня 2019 року працівники СБ України викрили діяльність розгалуженої та глибоко законспірованої агентурної мережі інтернет-агітаторів, до якої входили жителі Київської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.Учасники мереж за вказівкою своїх російських кураторів через соціальні мережі «Facebook», «ВКонтакте» та «Twitter» поширювали в регіональних і загальнодержавних сегментах мережі інтернет деструктивні матеріали, спрямовані на штучне загострення суспільно-політичної ситуації напередодні та під час проведення президентських виборів у країні.Для маніпуляції суспільною свідомістю користувачів соціальних мереж лише за перший квартал 2019 року оперативні працівники СБУ задокументували 17 фактів втручання російських спецслужб у виборчі процеси в країні через проплачене поширення фейкової інформації. Зокрема, 26 березня у Запоріжжі співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили чергового антиукраїнського інтернет-агітатора, який діяв на користь країни-агресора.Правоохоронці встановили, що для протиправної діяльності кураторами з РФ використовувались понад 50 груп у соціальних мережах з аудиторією понад півтора мільйона користувачів.Наразі вирішують питання щодо притягнення причетних осіб до кримінальної відповідальності.Служба безпеки України у рамках своєї компетенції здійснює комплекс вичерпних заходів з протидії втручанню країни-агресора у виборчий процес та вкотре звертається до українських користувачів інтернету з проханням бути уважними і у разі отримання від невідомих осіб пропозицій щодо поширення в соцмережах фейкової інформації, насамперед антиукраїнського спрямування, повідомляти на гарячу лінію СБУ (0 800 501 482).