Скільки українців призвуть до війська навесні





До Нацгвардії скерують 5 152 осіб, до Держприкордонслужби – 4 тисячі, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 27 березня, - повідомляє



Окрім того, на одного призовника виділять 3 935 гривень і 13 копійок. З них 3 842 гривень – для виплати допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу. Ще 93 гривні і 13 копійок передбачені на підготовку та проведення призову. Загальний обсяг видатків для проведення призову – 73,79 мільйона гривень.



Як діяти, коли прийшла повістка?



Призовники, які отримали повістку, зобов'язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. Неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Тому одразу після початку нового призову військовозобов'язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат. Причинами неявки до військкомату можуть вважатися лише такі форс-мажорні ситуації, як стихійне лихо, хвороба призовника або смерть близького родича. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.



Зазначимо, термін служби – до 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) – до 12 місяців. Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату.



Якщо призовник не з'явився у визначений час і місце або не повідомив комісаріат про зміну місця проживання, законом передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У квітні-червні 2019 до української армії призвуть 18 752 громадян України. З них найбільше поповнять лави Збройних сил України – 9 тисяч осіб.До Нацгвардії скерують 5 152 осіб, до Держприкордонслужби – 4 тисячі, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 27 березня, - повідомляє 24 канал Окрім того, на одного призовника виділять 3 935 гривень і 13 копійок. З них 3 842 гривень – для виплати допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу. Ще 93 гривні і 13 копійок передбачені на підготовку та проведення призову. Загальний обсяг видатків для проведення призову – 73,79 мільйона гривень.Призовники, які отримали повістку, зобов'язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. Неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Тому одразу після початку нового призову військовозобов'язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат. Причинами неявки до військкомату можуть вважатися лише такі форс-мажорні ситуації, як стихійне лихо, хвороба призовника або смерть близького родича. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.Зазначимо, термін служби – до 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) – до 12 місяців. Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату.Якщо призовник не з'явився у визначений час і місце або не повідомив комісаріат про зміну місця проживання, законом передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

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