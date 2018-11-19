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У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО

У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
На Волині відзначили 90-ту річницю створення ОУН.

Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА.

Патріотична композиція, присвячена 90-річчю створення ОУН, відбулася у Луцькому національному технічному університеті сьогодні, 27 березня 2019 року. У заході під назвою «Берегині українського духу» взяв участь і голова облдержадміністрації Олександр Савченко.

Основна тема зустрічі – жінки-героїні, долі яких стали історією України. Говорили про величні постаті жінок національно-визвольної боротьби початку ХХ століття і тих, хто сьогодні пліч-о-пліч із чоловіками стоять в обороні української землі. Вшанували видатних жінок-волинян, які стали жертвами сталінських репресій і були примусово вивезені в Сибір, як вороги українського народу.

Слід зауважити, що у залі була присутня володарка ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня Марія Ткачук – жінка, яка за зв’язки із збройним підпіллям пройшла арешти, суди, голод, пережила 18 років сибірської каторги. Сьогодні вона, станична Братства ОУН-УПА Волинського краю імені Клима Савура, продовжує вірити у майбутнє України. Тож зустрілася із молоддю та прочитала їм вірші.

Споконвіку українське жіноцтво, як відзначив, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, відрізнялося тим, що були водночас натхненницями та творцями історії.

"Українські жінки відрізняються від інших тим, що завжди були дуже хоробрими. Серед них багато зв’язківців, підпільників тощо. Вони завжди все інакше відчували і продовжують відчувати, на відміну від представниць інших держав. Сьогодні ми чули людей, зокрема Марію Іванівну, які ризикували життям, провели по 20-25 років в тюрмах Сибіру і нині живіші за нас. Набагато оптимістичніші й активніші. Чому? Бо є ідея, совість, душа та немає байдужості. Це дуже важливо. Адже вони мріяли, щоби Україна була у сім’ї дружних народів. І сьогодні у Конституції ми маємо рух до євроінтеграції та НАТО", - зауважив на завершення заходу Олександр Савченко.

У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО

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Теги: Олександр Савченко, свято, привітання
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