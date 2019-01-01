У Луцьку працює майданчик для продажу авто*
Сьогодні, 09:01
Спеціалізований майданчик для продажу працює на території комплексу WEST AUTO HUB.
“Торговий АвтоМайданчик” відрізняється від звичайного авторинку. Перш за все тим, що власники автомобілів не займаються продажем машини самостійно - все роблять наші менеджери. Вони продають авто онлайн, виїжджають на авторинки, показують його потенційним покупцям на місці”, - зазначають у компанії.
Також розповідають, що є можливість продавати автомобілі віддалено. Все що треба - надіслати фото машини та усю необхідну інформацію, а фахівці компанії вже самі займуться продажем авто онлайн.
Варто відзначити, що усі автомобілі, які продають на Торговому АвтоМайданчику WEST AUTO HUB, знаходяться під цілодобовою охороною. А оплата послуг компанії здійснюється по факту продажу - 2% від загальної вартості за умови продажу одного авто, 1 % від загальної суми за умови продажу 2 і більше авто!
Також менеджери компанії наголошують на тому, що є можливість перереєструвати автомобіль без присутності власника, за дорученням. Таким чином компанія цілком звільняє власника від турбот, пов’язаних з продажем автомобіля.
Контактна інформація:
[email protected]
https://westautohub.ua/ua/
067-428-19-19 095-283-19-19
село Струмівка, вул. Рівненська, 74
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“Торговий АвтоМайданчик” відрізняється від звичайного авторинку. Перш за все тим, що власники автомобілів не займаються продажем машини самостійно - все роблять наші менеджери. Вони продають авто онлайн, виїжджають на авторинки, показують його потенційним покупцям на місці”, - зазначають у компанії.
Також розповідають, що є можливість продавати автомобілі віддалено. Все що треба - надіслати фото машини та усю необхідну інформацію, а фахівці компанії вже самі займуться продажем авто онлайн.
Варто відзначити, що усі автомобілі, які продають на Торговому АвтоМайданчику WEST AUTO HUB, знаходяться під цілодобовою охороною. А оплата послуг компанії здійснюється по факту продажу - 2% від загальної вартості за умови продажу одного авто, 1 % від загальної суми за умови продажу 2 і більше авто!
Також менеджери компанії наголошують на тому, що є можливість перереєструвати автомобіль без присутності власника, за дорученням. Таким чином компанія цілком звільняє власника від турбот, пов’язаних з продажем автомобіля.
Контактна інформація:
[email protected]
https://westautohub.ua/ua/
067-428-19-19 095-283-19-19
село Струмівка, вул. Рівненська, 74
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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