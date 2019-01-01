У Луцьку працює майданчик для продажу авто*





“Торговий АвтоМайданчик” відрізняється від звичайного авторинку. Перш за все тим, що власники автомобілів не займаються продажем машини самостійно - все роблять наші менеджери. Вони продають авто онлайн, виїжджають на авторинки, показують його потенційним покупцям на місці”, - зазначають у компанії.



Також розповідають, що є можливість продавати автомобілі віддалено. Все що треба - надіслати фото машини та усю необхідну інформацію, а фахівці компанії вже самі займуться продажем авто онлайн.



Варто відзначити, що усі автомобілі, які продають на



Також менеджери компанії наголошують на тому, що є можливість перереєструвати автомобіль без присутності власника, за дорученням. Таким чином компанія цілком звільняє власника від турбот, пов’язаних з продажем автомобіля.



Контактна інформація:



[email protected]

https://westautohub.ua/ua/

067-428-19-19 095-283-19-19

село Струмівка, вул. Рівненська, 74

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