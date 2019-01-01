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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 березня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі до +1…+3 градусів, удень – +7…+9.

Вітер західний, північний, південно-західний і північно-західний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: погода, прогноз
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