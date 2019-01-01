Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 березня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі до +1…+3 градусів, удень – +7…+9.
Вітер західний, північний, південно-західний і північно-західний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі до +1…+3 градусів, удень – +7…+9.
Вітер західний, північний, південно-західний і північно-західний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 березня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку з'явиться новий театр
Сьогодні, 19:32
Фіскали орендуватимуть у Луцьку приміщення за гривню в рік
Сьогодні, 19:16
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 березня
Сьогодні, 19:00