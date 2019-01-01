Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 березня





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі до +1…+3 градусів, удень – +7…+9.



Вітер західний, північний, південно-західний і північно-західний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі до +1…+3 градусів, удень – +7…+9.Вітер західний, північний, південно-західний і північно-західний, 1-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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