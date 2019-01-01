На ток-шоу «Протилежний Погляд» розкажуть про все, що треба знати про вибори Президента 2019
Сьогодні, 21:14
Чи можна довіряти рейтингам кандидатів у президенти?
Чому необхідно прийти на вибори 31 березня та віддати свій голос?
Як діяти у випадках провокацій на виборчих дільницях та як зміниться країна після виборів, дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі!
Протилежний Погляд - буде гаряче!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чому необхідно прийти на вибори 31 березня та віддати свій голос?
Як діяти у випадках провокацій на виборчих дільницях та як зміниться країна після виборів, дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі!
Протилежний Погляд - буде гаряче!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Живе в будинку батька, їздить на автівці матері: луцький депутат пожертвував для партії понад 140 тисяч гривень
Сьогодні, 21:34
На ток-шоу «Протилежний Погляд» розкажуть про все, що треба знати про вибори Президента 2019
Сьогодні, 21:14
Судили волинянина, який покалічив трактором мотоцикліста
Сьогодні, 20:34
В Україні від грипу минулого тижня померло троє людей
Сьогодні, 20:17