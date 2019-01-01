На ток-шоу «Протилежний Погляд» розкажуть про все, що треба знати про вибори Президента 2019





Чому необхідно прийти на вибори 31 березня та віддати свій голос?



Як діяти у випадках провокацій на виборчих дільницях та як зміниться країна після виборів, дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі!



Протилежний Погляд - буде гаряче!





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