Живе в будинку батька, їздить на автівці матері: луцький депутат пожертвував для партії понад 140 тисяч гривень

Андрій Козюра живе у будинку батька, користується машиною матері, має дві фірми та позику.



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Із 2017 року депутат живе у житловому будинку площею 286,1 м. кв. вартістю 689 тисяч гривень у селі Лище Луцького району, який належить його батьку Григорію Козюрі.



Депутат користується від 2016 року автівкою «Mercedes-Benz S350 TD» 2010 року, яка належить його мамі Валентині Козюрі.



Андрій Козюра має 33,5 % від загального капіталу ТзОВ «Інтер Бізнес», що у грошовому вираженні становить 5,9 тисячі гривень. Ще 33,5 % належить Володимиру Романюку та 33 % Олександру Ковальцю. Також депутат володіє 100 % від загального капіталу ТДВ «Юридична компанія «Ліга права», що у грошовому вираженні становить 200 тисяч гривень, Козюра є кінцевим бенефіціарним власником цієї фірми.



Депутату від 2013 року належать права на зображення знака «Козюра та партнери».



У 2018 році депутат отримав 1,203 тисячі гривень додаткового блага від ПАТ «Укрсоцбанк», 141 додаткового блага та 429,571 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Дружина Лілія Козюра отримала 6,88 тисячі гривень одноразової допомоги при народженні дитини від Луцької міської ради. Готівкою депутат має 98 тисяч гривень, 48 тисяч доларів. Дружина має готівкою 29 тисячі гривень та 19 доларів.



У 2017 році Андрій Козюра позичив у батька 2,5 мільйона гривень, які досі боргує. Ще 1,272 мільйона гривень депутат витратив на погашення кредиту.



144,4 тисячі гривень Козюра витратив, як добровільний внесок на ВО «Батьківщина»



Для порівняння, у 2017 році депутат отримав 3,106 тисячі гривень додаткового блага від ПАТ «Укрсоцбанк», 36,53 тисячі гривень додаткового блага від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області та 425 гривень додаткового блага від КБ «Приватбанк». Дружина Лілія Козюра отримала 20,445 тисячі гривень одноразової допомоги при народженні дитини від департаменту соцполітики Луцькради. Готівкою депутат мав 96 тисяч гривень та 38 тисяч доларів, дружина – 59 тисяч гривень та 19 тисяч доларів.

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