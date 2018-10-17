Через зволікання облради у селі під Луцьком не можуть розпочати будівництво дитсадка та амбулаторії. ВІДЕО





Уже встигли провести тендери та визначити переможців. Проте, на території, де мають знаходитись об’єкти, села Прилуцьке та Дачне, поки що пусто, - йдеться в сюжеті



Сільський голова Валентин Арчибасов каже, роботи не ведуться через відсутність коштів. Їх мала розподілити обласна рада. Адже будівництво об’єктів має відбуватись за рахунок державних коштів та частини співфінансування з місцевого бюджету. А саме, 10%.



Арчибасов додає: нині село дуже потребує у дитячого садка. Діюче приміщення розраховане на менш як 20 дітей. Тож значна частина малечі відвідує дошкільні заклади обласного центру. Новий дитсадок планують будувати у сусідньому селі Дачному. Втім, відсутність грошей створює проблеми і для переможців тендерів – ті відмовляються брати об’єкти. Така ж ситуація і з амбулаторією.



За словами голови облдержадміністрації Олександра Савченка зараз є більше трьохсот мільйонів нерозподілених залишків, які лишишись з минулого року і, які теж можна скерувати на місця. Також є 182 невикористаних мільйонів державних грошей на будівництво амбулаторій.



Остання сесія обласної ради відбувалась наприкінці грудня минулого року. Нещодавно Олександр Савченко



Чому засідання сесії призначили саме на цю дату, нам пояснити відмовились. Адже заступник голови обласної ради Олександр Пирожик несподівано взяв відпустку. А самого голови Ігоря Палиці немає на Волині та взагалі на території України з листопада минулого року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збудувати нову амбулаторію та дитячий садочок у планах Прилуцької сільської ради вже кілька місяців.Уже встигли провести тендери та визначити переможців. Проте, на території, де мають знаходитись об’єкти, села Прилуцьке та Дачне, поки що пусто, - йдеться в сюжеті 12 каналу Сільський головакаже, роботи не ведуться через відсутність коштів. Їх мала розподілити обласна рада. Адже будівництво об’єктів має відбуватись за рахунок державних коштів та частини співфінансування з місцевого бюджету. А саме, 10%.Арчибасов додає: нині село дуже потребує у дитячого садка. Діюче приміщення розраховане на менш як 20 дітей. Тож значна частина малечі відвідує дошкільні заклади обласного центру. Новий дитсадок планують будувати у сусідньому селі Дачному. Втім, відсутність грошей створює проблеми і для переможців тендерів – ті відмовляються брати об’єкти. Така ж ситуація і з амбулаторією.За словами голови облдержадміністраціїзараз є більше трьохсот мільйонів нерозподілених залишків, які лишишись з минулого року і, які теж можна скерувати на місця. Також є 182 невикористаних мільйонів державних грошей на будівництво амбулаторій.Остання сесія обласної ради відбувалась наприкінці грудня минулого року. Нещодавно Олександр Савченко закликав депутатів зібратись та розподілити державні залишки аби на місцях продовжили будівництва. Вже наступного дня, 26-го березня, на сайті обласної ради опублікували заяву про скликання чергової сесії ради… проте аж 16-го травня.Чому засідання сесії призначили саме на цю дату, нам пояснити відмовились. Адже заступник голови обласної радинесподівано взяв відпустку. А самого головинемає на Волині та взагалі на території України з листопада минулого року.

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