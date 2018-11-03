На Рівненщині судитимуть групу бурштинокопачів





Про це повідомляє Управління захисту економіки в Рівненській області, - пишуть



Досудовим розслідуванням правоохоронці встановили, що на початку 2019 року група з чотирьох осіб налагодила «схему» систематичного незаконного видобутку «сонячного каміння» на території Дубровицького району, та вже через 2,5 місяці були затримані.



Зберігалося дане «сонячне каміння» за місцем проживання двох фігурантів та реалізовувалось незаконним скупникам в межах області.



Всі учасники виявилися мешканцями Дубровицького району, де і здійснювали свою незаконну діяльність. Організатор контролював та розподіляв кожному учаснику свій напрямок роботи.



Так, в ході оперативних заходів співробітники Управління захисту економіки в Рівненській області задокументували протиправну діяльність кожного з учасників.



14 березня під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів працівники поліції вилучили близько 5 кг бурштину-сирцю різних фракцій та обладнання для видобутку бурштину, за попередніми даними вартість вилученого становить 500 тис. грн.



Слідчими обласного управління поліції доведено створення фігурантами організованої групи та повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони надр), ч. 2,3 ст. 27 (Види співучасників), ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), Кримінального кодексу України.



Наразі досудове розслідування закінчено, а матеріали справи з обвинувальним актом передано до суду.

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