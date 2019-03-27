У Кропивницькому вибухнула газова заправка. ВІДЕО





Горять п’ять вантажівок, 10 легкових автомобілів і покрівля та двоповерховій будівлі, що знаходиться поруч, - повідомляють



У соціальних мережах жителі міста пишуть, що чули вибухи і бачили заграву в різних районах.



Також у будинках квартир, що знаходились поряд, були вибиті вікна вибуховою хвилею.



Відзначається, що біля заправки були припарковані вантажівки далекобійників.



На місце прибули рятувальники і п’ять бригад швидкої допомоги.



В результаті НП мікрорайон Ковалівка залишився без електроенергії.



За словами мера Андрія Райковича, постраждали двоє пожежників. Вони доставлені в лікарню з опіками.



Рятувальники локалізували пожежу, місцевим жителям нічого не загрожує.



– В результаті вибуху ємності з газом, попередньо травмовано три людини, які госпіталізовані в лікарню, – зазначили в ДСНС.



До гасіння залучено 85 пожежників та 19 одиниць техніки ДСНС.



Спікер Національної поліції Ярослав Тракало розповів Українській правді, що постраждали двоє співробітників ДСНС і водій газовоза, який знаходиться у важкому стані в реанімації.







Оновлено 23.12: У ДСНС повідомили, що пожежу по вулиці Київській на території автостоянки ліквідовано о 22.45.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 27 березня, на вулиці Київській у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.Горять п’ять вантажівок, 10 легкових автомобілів і покрівля та двоповерховій будівлі, що знаходиться поруч, - повідомляють Факти У соціальних мережах жителі міста пишуть, що чули вибухи і бачили заграву в різних районах.Також у будинках квартир, що знаходились поряд, були вибиті вікна вибуховою хвилею.Відзначається, що біля заправки були припарковані вантажівки далекобійників.На місце прибули рятувальники і п’ять бригад швидкої допомоги.В результаті НП мікрорайон Ковалівка залишився без електроенергії.За словами мера Андрія Райковича, постраждали двоє пожежників. Вони доставлені в лікарню з опіками.Рятувальники локалізували пожежу, місцевим жителям нічого не загрожує.– В результаті вибуху ємності з газом, попередньо травмовано три людини, які госпіталізовані в лікарню, – зазначили в ДСНС.До гасіння залучено 85 пожежників та 19 одиниць техніки ДСНС.Спікер Національної поліціїрозповів Українській правді, що постраждали двоє співробітників ДСНС і водій газовоза, який знаходиться у важкому стані в реанімації.Оновлено 23.12: У ДСНС повідомили, що пожежу по вулиці Київській на території автостоянки ліквідовано о 22.45.

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