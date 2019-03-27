вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Кропивницькому вибухнула газова заправка. ВІДЕО

У Кропивницькому вибухнула газова заправка. ВІДЕО
У середу, 27 березня, на вулиці Київській у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.

Горять п’ять вантажівок, 10 легкових автомобілів і покрівля та двоповерховій будівлі, що знаходиться поруч, - повідомляють Факти.

У соціальних мережах жителі міста пишуть, що чули вибухи і бачили заграву в різних районах.

Також у будинках квартир, що знаходились поряд, були вибиті вікна вибуховою хвилею.

Відзначається, що біля заправки були припарковані вантажівки далекобійників.

На місце прибули рятувальники і п’ять бригад швидкої допомоги.

В результаті НП мікрорайон Ковалівка залишився без електроенергії.

За словами мера Андрія Райковича, постраждали двоє пожежників. Вони доставлені в лікарню з опіками.

Рятувальники локалізували пожежу, місцевим жителям нічого не загрожує.

– В результаті вибуху ємності з газом, попередньо травмовано три людини, які госпіталізовані в лікарню, – зазначили в ДСНС.

До гасіння залучено 85 пожежників та 19 одиниць техніки ДСНС.

Спікер Національної поліції Ярослав Тракало розповів Українській правді, що постраждали двоє співробітників ДСНС і водій газовоза, який знаходиться у важкому стані в реанімації.



Оновлено 23.12: У ДСНС повідомили, що пожежу по вулиці Київській на території автостоянки ліквідовано о 22.45.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газова заправка, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Кропивницькому вибухнула газова заправка. ВІДЕО
Сьогодні, 02:19
З центрального парку Луцька вигребли 30 мішків сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 01:41
На Рівненщині судитимуть групу бурштинокопачів
Сьогодні, 00:38
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На могилі Героя Небесної Сотні Василя Мойсея висадили калину. ВІДЕО
27 березень, 23:32
Схожі новини
У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО
20 березень, 06:09
У Харкові вибухнуло авто водоканалу – загинув комунальник. ВІДЕО У Харкові вибухнуло авто водоканалу – загинув комунальник. ВІДЕО
03 березень, 00:14
У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО У Рівному вночі обстріляли будинок голови міського суду. ФОТО
25 лютий, 10:38
На Донбасі мікроавтобус з цивільними громадянами підірвався на міні, є загиблі На Донбасі мікроавтобус з цивільними громадянами підірвався на міні, є загиблі
23 лютий, 22:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Кропивницькому вибухнула газова заправка. ВІДЕО
Сьогодні, 02:19
 0
З центрального парку Луцька вигребли 30 мішків сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 01:41
 0
На Рівненщині судитимуть групу бурштинокопачів
Сьогодні, 00:38
 0
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На могилі Героя Небесної Сотні Василя Мойсея висадили калину. ВІДЕО
27 березень, 23:32
 0
Медіа
відео
1/8