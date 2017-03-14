вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські волонтери-екологи закликають не залишати «відкриті рани» на стовбурах беріз

Волинські волонтери-екологи закликають не залишати «відкриті рани» на стовбурах беріз
Прийшла весна, прекрасна пора, коли все починає оживати після зимової "сплячки", сонечко не тільки світить, але й вже трішки прогріває холодну землю, по стовбурах дерев починає бриніти сік, набухають бруньки, з'являються перші квіти та комахи, одним словом - все пробуджується.

Так, і в саме цей чудовий період починається заготівля березового соку, смачного та корисного. Всі йдуть-їдуть за ним, щоб отримати перші поживні речовини: вітаміни та мікроелементи, які так необхідні нашому організму після виснажливої зими, - пише КовельPost.

- Ще хтось тільки починає його збирати, а хтось вже набрався з надлишком, але в кінцевому рахунку після такої сокозаготівлі, ми бачимо одну й ту ж саму сумну картину: кожного року порозкидана тара навколо та відкриті "рани" на стовбурах берізок! Чому таке користувацьке ставлення: використали та покинули на поталу природі, а нічого страшного, само затягнеться?!, - пишуть волонтери-екологи у нещодавно створеній групі "Цінуй та Бережи! (Kovel'UK)" в соцмережі Фейсбук.

Волинські волонтери-екологи закликають не залишати «відкриті рани» на стовбурах беріз

Волинські волонтери-екологи закликають не залишати «відкриті рани» на стовбурах беріз


- Е, ні, помиляєтесь! Набравши соку, обов’язково допоможіть березі залікувати рани – хоча б для того, щоб наступного року було вам до чого повернутися. Для цього після збору соку замастіть надріз пластиліном, воском, господарським милом або закрийте його мохом. Це вбереже дерево від проникнення в нього бактерій і різних грибків, які можуть спричинити загнивання надрізу, і, можливо, призвести до загибелі дерева! Цінуйте та Бережіть, і хай всі дари природи йдуть вам тільки на користь!, - закликають природолюби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: береза, сік, рана
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мережі показали, як виглядали луцькі виборці у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:13
Волинські волонтери-екологи закликають не залишати «відкриті рани» на стовбурах беріз
Сьогодні, 07:24
На Волині придбають ще 15 автомобілів для сімейних лікарів з амбулаторій
Сьогодні, 06:15
У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО
Сьогодні, 05:31
На Волині у реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю пропонують нові послуги
Сьогодні, 04:41
Схожі новини
На Волині розпочався сезон березового соку На Волині розпочався сезон березового соку
14 березень, 2017, 06:32
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
24 березень, 16:15
З Волині до США експортують березовий сік З Волині до США експортують березовий сік
27 липень, 2017, 16:23
У Любомльському лісгоспі зібрали 5 кілограмів насіння берези. ФОТО У Любомльському лісгоспі зібрали 5 кілограмів насіння берези. ФОТО
07 вересень, 2016, 18:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У мережі показали, як виглядали луцькі виборці у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:13
 0
Волинські волонтери-екологи закликають не залишати «відкриті рани» на стовбурах беріз
Сьогодні, 07:24
 0
На Волині придбають ще 15 автомобілів для сімейних лікарів з амбулаторій
Сьогодні, 06:15
 0
У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО
Сьогодні, 05:31
 0
На Волині у реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю пропонують нові послуги
Сьогодні, 04:41
 0
Медіа
відео
1/8