Волинські волонтери-екологи закликають не залишати «відкриті рани» на стовбурах беріз





Так, і в саме цей чудовий період починається заготівля березового соку, смачного та корисного. Всі йдуть-їдуть за ним, щоб отримати перші поживні речовини: вітаміни та мікроелементи, які так необхідні нашому організму після виснажливої зими, - пише



- Ще хтось тільки починає його збирати, а хтось вже набрався з надлишком, але в кінцевому рахунку після такої сокозаготівлі, ми бачимо одну й ту ж саму сумну картину: кожного року порозкидана тара навколо та відкриті "рани" на стовбурах берізок! Чому таке користувацьке ставлення: використали та покинули на поталу природі, а нічого страшного, само затягнеться?!, - пишуть волонтери-екологи у нещодавно створеній групі









- Е, ні, помиляєтесь! Набравши соку, обов’язково допоможіть березі залікувати рани – хоча б для того, щоб наступного року було вам до чого повернутися. Для цього після збору соку замастіть надріз пластиліном, воском, господарським милом або закрийте його мохом. Це вбереже дерево від проникнення в нього бактерій і різних грибків, які можуть спричинити загнивання надрізу, і, можливо, призвести до загибелі дерева! Цінуйте та Бережіть, і хай всі дари природи йдуть вам тільки на користь!, - закликають природолюби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прийшла весна, прекрасна пора, коли все починає оживати після зимової "сплячки", сонечко не тільки світить, але й вже трішки прогріває холодну землю, по стовбурах дерев починає бриніти сік, набухають бруньки, з'являються перші квіти та комахи, одним словом - все пробуджується.Так, і в саме цей чудовий період починається заготівля березового соку, смачного та корисного. Всі йдуть-їдуть за ним, щоб отримати перші поживні речовини: вітаміни та мікроелементи, які так необхідні нашому організму після виснажливої зими, - пише КовельPost - Ще хтось тільки починає його збирати, а хтось вже набрався з надлишком, але в кінцевому рахунку після такої сокозаготівлі, ми бачимо одну й ту ж саму сумну картину: кожного року порозкидана тара навколо та відкриті "рани" на стовбурах берізок! Чому таке користувацьке ставлення: використали та покинули на поталу природі, а нічого страшного, само затягнеться?!, - пишуть волонтери-екологи у нещодавно створеній групі "Цінуй та Бережи! (Kovel'UK)" в соцмережі Фейсбук.- Е, ні, помиляєтесь! Набравши соку, обов’язково допоможіть березі залікувати рани – хоча б для того, щоб наступного року було вам до чого повернутися. Для цього після збору соку замастіть надріз пластиліном, воском, господарським милом або закрийте його мохом. Це вбереже дерево від проникнення в нього бактерій і різних грибків, які можуть спричинити загнивання надрізу, і, можливо, призвести до загибелі дерева! Цінуйте та Бережіть, і хай всі дари природи йдуть вам тільки на користь!, - закликають природолюби.

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