У мережі показали, як виглядали луцькі виборці у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:13
У мережі опублікували світлини з виборів на початку 1980-х років.
Фотографії на своїй сторінці у facebook опублікувала волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.
“Всі пишуть про вибори, вже сил нема. Ось вам щасливі виборці та виборча дільниця в Луцьку, поч. 1980-х років”, — прокоментувала дослідниця.
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Фотографії на своїй сторінці у facebook опублікувала волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.
“Всі пишуть про вибори, вже сил нема. Ось вам щасливі виборці та виборча дільниця в Луцьку, поч. 1980-х років”, — прокоментувала дослідниця.
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