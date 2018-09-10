У мережі показали, як виглядали луцькі виборці у 80-х роках. РЕТРОФОТО





Фотографії на своїй сторінці у Тетяна Яцечко-Блаженко.



“Всі пишуть про вибори, вже сил нема. Ось вам щасливі виборці та виборча дільниця в Луцьку, поч. 1980-х років”, — прокоментувала дослідниця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували світлини з виборів на початку 1980-х років.Фотографії на своїй сторінці у facebook опублікувала волинська краєзнавиця“Всі пишуть про вибори, вже сил нема. Ось вам щасливі виборці та виборча дільниця в Луцьку, поч. 1980-х років”, — прокоментувала дослідниця.

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