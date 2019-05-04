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На Волині у реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю пропонують нові послуги

На Волині у реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю пропонують нові послуги
На Волині у Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю розширився спектр послуг. Вихованці тепер мають можливість займатися лікувальною фізкультурою (ЛФК).

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

ЛФК – невід’ємний елемент реабілітаційних заходів для дітей з особливими потребами. Це ефективний та доступний метод відновлення і зміцнення здоров’я, покращення фізичного та психічного стану особливих дітей.

На заняттях з ЛФК фахівець використовує спеціально підібрані комплекси, корегуючі вправи, а також прийоми дихальної гімнастики.

На Волині у реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю пропонують нові послуги


Систематичні заняття лікувальною фізкультурою гармонізують фізичний і психічний розвиток дитини з інвалідністю, активізують роботу серцево-судинної і дихальної систем, формують гарну поставу.

На Волині у реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю пропонують нові послуги


На заняттях широко використовують різні іграшки та спортивний інвентар: гімнастичні і звичайні м’ячі, палиці, обручі, сенсорні доріжки та інше.

Проведення занять з ЛФК в комплексі із процедурами масажу та фізіотерапії сприяє зміцненню імунітету, поліпшенню самопочуття та покращенню фізичного стану організму дитини в цілому.

На Волині у реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю пропонують нові послуги

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Теги: центр реабілітація, ЛФК, Ковель
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