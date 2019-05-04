На Волині у реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю пропонують нові послуги
Сьогодні, 04:41
На Волині у Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю розширився спектр послуг. Вихованці тепер мають можливість займатися лікувальною фізкультурою (ЛФК).
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
ЛФК – невід’ємний елемент реабілітаційних заходів для дітей з особливими потребами. Це ефективний та доступний метод відновлення і зміцнення здоров’я, покращення фізичного та психічного стану особливих дітей.
На заняттях з ЛФК фахівець використовує спеціально підібрані комплекси, корегуючі вправи, а також прийоми дихальної гімнастики.
Систематичні заняття лікувальною фізкультурою гармонізують фізичний і психічний розвиток дитини з інвалідністю, активізують роботу серцево-судинної і дихальної систем, формують гарну поставу.
На заняттях широко використовують різні іграшки та спортивний інвентар: гімнастичні і звичайні м’ячі, палиці, обручі, сенсорні доріжки та інше.
Проведення занять з ЛФК в комплексі із процедурами масажу та фізіотерапії сприяє зміцненню імунітету, поліпшенню самопочуття та покращенню фізичного стану організму дитини в цілому.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
ЛФК – невід’ємний елемент реабілітаційних заходів для дітей з особливими потребами. Це ефективний та доступний метод відновлення і зміцнення здоров’я, покращення фізичного та психічного стану особливих дітей.
На заняттях з ЛФК фахівець використовує спеціально підібрані комплекси, корегуючі вправи, а також прийоми дихальної гімнастики.
Систематичні заняття лікувальною фізкультурою гармонізують фізичний і психічний розвиток дитини з інвалідністю, активізують роботу серцево-судинної і дихальної систем, формують гарну поставу.
На заняттях широко використовують різні іграшки та спортивний інвентар: гімнастичні і звичайні м’ячі, палиці, обручі, сенсорні доріжки та інше.
Проведення занять з ЛФК в комплексі із процедурами масажу та фізіотерапії сприяє зміцненню імунітету, поліпшенню самопочуття та покращенню фізичного стану організму дитини в цілому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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