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У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО

У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО
Близько 21.15, 27 березня, на вулиці Дніпроводській водій на Skoda Fabia влетів в електроопору біля повороту на Вишгород.

П’яний водій на Skoda Fabia влетів в електроопору біля повороту на Вишгород і сказав прибулим поліцейським, що він свідок, - пишуть Факти.

За його словами, він не був за кермом авто, а просто проходив поруч, коли сталася аварія.

Однак правоохоронці знайшли у чоловіка техпаспорт на автомобіль і права.

У чоловіка були всі ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити тест на вміст алкоголю в крові він відмовився.

На місце прибув син водія і розповів, що його батько їхав до лікарні Вишгорода до іншого свого сина.

На місці працював екіпаж патрульної поліції і швидка допомога.

Деталі ДТП встановить слідство.

У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО
У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО

У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО

У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО
У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО

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Теги: аварія, п'яний, стовп, Київ
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