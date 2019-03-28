У Києві п’яний водій врізався у стовп і прикинувся свідком. ФОТО





П’яний водій на Skoda Fabia влетів в електроопору біля повороту на Вишгород і сказав прибулим поліцейським, що він свідок, - пишуть



За його словами, він не був за кермом авто, а просто проходив поруч, коли сталася аварія.



Однак правоохоронці знайшли у чоловіка техпаспорт на автомобіль і права.



У чоловіка були всі ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити тест на вміст алкоголю в крові він відмовився.



На місце прибув син водія і розповів, що його батько їхав до лікарні Вишгорода до іншого свого сина.



На місці працював екіпаж патрульної поліції і швидка допомога.



Деталі ДТП встановить слідство.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 21.15, 27 березня, на вулиці Дніпроводській водій на Skoda Fabia влетів в електроопору біля повороту на Вишгород.П’яний водій на Skoda Fabia влетів в електроопору біля повороту на Вишгород і сказав прибулим поліцейським, що він свідок, - пишуть Факти За його словами, він не був за кермом авто, а просто проходив поруч, коли сталася аварія.Однак правоохоронці знайшли у чоловіка техпаспорт на автомобіль і права.У чоловіка були всі ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити тест на вміст алкоголю в крові він відмовився.На місце прибув син водія і розповів, що його батько їхав до лікарні Вишгорода до іншого свого сина.На місці працював екіпаж патрульної поліції і швидка допомога.Деталі ДТП встановить слідство.

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