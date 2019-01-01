У місті на Волині через замикання електрики горів торговий кіоск
Сьогодні, 09:35
У Камінь-Каширському районі трапилося три пожежі.
Так, 27 березня о 01:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу торгового павільйону у райцентрі по вул. Шевченка, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Пожежу ліквідували о 02:10. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Вночі 24 березня горів житловий будинок у сеіл Рудка Червинська. А 25 березня о 16:46 рятувальники гасили пожежу літньої кухні у с. Грудки.
Загоряння у с. Рудка Червинська та с. Грудки за попередніми даними трапилися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Так, 27 березня о 01:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу торгового павільйону у райцентрі по вул. Шевченка, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Пожежу ліквідували о 02:10. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Вночі 24 березня горів житловий будинок у сеіл Рудка Червинська. А 25 березня о 16:46 рятувальники гасили пожежу літньої кухні у с. Грудки.
Загоряння у с. Рудка Червинська та с. Грудки за попередніми даними трапилися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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