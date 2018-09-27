За день шість виїздів медиків волинської «швидкої» були безрезультатними

Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф опублікував результат роботи за середу, 27 березня.Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.За добу 27 березня в Центральній оперативній диспетчерській закладу зареєстрували 396 звернень, з них здійснили 331 виїзд бригад екстреної медичної допомоги (6 виїздів були безрезультатними)."Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 108 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 42 поради мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 122 особи", - повідомили медики.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- Ковельському р-ні до села Ломачанка;- Любомльському р-ні до села Підгородне;- Маневицькому р-ні до села Чорниж."Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 9 випадків гострих коронарних синдромів, здійснено 2 виїзди з приводу ДТП", - йдеться у дописі.