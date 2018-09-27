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За день шість виїздів медиків волинської «швидкої» були безрезультатними

За день шість виїздів медиків волинської «швидкої» були безрезультатними
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф опублікував результат роботи за середу, 27 березня.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

За добу 27 березня в Центральній оперативній диспетчерській закладу зареєстрували 396 звернень, з них здійснили 331 виїзд бригад екстреної медичної допомоги (6 виїздів були безрезультатними).

"Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 108 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 42 поради мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 122 особи", - повідомили медики.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:

- Ковельському р-ні до села Ломачанка;
- Любомльському р-ні до села Підгородне;
- Маневицькому р-ні до села Чорниж.

"Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 9 випадків гострих коронарних синдромів, здійснено 2 виїзди з приводу ДТП", - йдеться у дописі.

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Теги: швидка, медики, медицина
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