За день шість виїздів медиків волинської «швидкої» були безрезультатними
Сьогодні, 10:13
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф опублікував результат роботи за середу, 27 березня.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
За добу 27 березня в Центральній оперативній диспетчерській закладу зареєстрували 396 звернень, з них здійснили 331 виїзд бригад екстреної медичної допомоги (6 виїздів були безрезультатними).
"Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 108 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 42 поради мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 122 особи", - повідомили медики.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Ковельському р-ні до села Ломачанка;
- Любомльському р-ні до села Підгородне;
- Маневицькому р-ні до села Чорниж.
"Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 9 випадків гострих коронарних синдромів, здійснено 2 виїзди з приводу ДТП", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
За добу 27 березня в Центральній оперативній диспетчерській закладу зареєстрували 396 звернень, з них здійснили 331 виїзд бригад екстреної медичної допомоги (6 виїздів були безрезультатними).
"Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 108 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. Диспетчерами та лікарем-консультантом надано 42 поради мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 122 особи", - повідомили медики.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Ковельському р-ні до села Ломачанка;
- Любомльському р-ні до села Підгородне;
- Маневицькому р-ні до села Чорниж.
"Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 9 випадків гострих коронарних синдромів, здійснено 2 виїзди з приводу ДТП", - йдеться у дописі.
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