Де на Волині не можна буде ловити рибу. КАРТА





Заборона встановлюється з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби. Адже нерест – це найважливіший період в житті риб, - повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.



Відповідно до наказу Управління Держрибагентства у Волинській області від 20 березня 2019 року № 12-О/Д забороняється займатися риболовлею на водних об’єктах Волинської області у такі терміни:



1. з 1 квітня по 20 травня – на річках області та їх кореневих водах;



2. з 1 квітня по 10 червня – на озерах, водосховищах;



3. з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок.



На інших рибогосподарських водних об’єктах (річки, озера, водосховища, штучні водні об’єкти) області нерестовищами слід вважати мілководні, зарослі вищою водною рослинністю або закорчовані ділянки водойм, стариці, заплави та заливні луки, прибережну рослинність.







"У природно-заповідних фондах нерестовий період визначається згідно з власним положенням. Так, наприклад, відповідно до положення Шацького НПП, строк весняно-літньої заборони на озерах парку встановлюється з 20 березня по 10 червня.



Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство на водоймах загального користування з берега однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком та спінінгом, але за межами нерестовищ. Тому Волинським рибоохоронним патрулем було розроблено інтерактивну карту основних місць нересту водних біоресурсів на території Волинської області. З нею можна ознайомитись за посиланням (



Також нагадуємо, що в Україні щорічно проходить природоохоронна компанія, що має назву «період тиші». Згідно Закону України «Про тваринний світ», з 1 квітня по 15 червня забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах) в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами.



Окрім зазначеного, забороняється використання плавзасобів в межах нерестовищ, крім суден уповноважених органів, що здійснюють охорону водних біоресурсів, підрозділів державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Волинський рибоохоронний патруль посилено контролюватиме водойми області в нерестовий період.



Порушення правил рибальства в цей час карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого", - йдеться у повідомленні.



Управління Держрибагентства у Волинській області закликає громадян бути свідомими і не порушувати правил любительського та спортивного рибальства. Якщо Ви стали свідком незаконного вилову водних біоресурсів прохання телефонувати на «гарячу лінію» відомства: (067)360-78-40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З першого квітня у Волинській області вступає в силу щорічна заборона на вилов риби.Заборона встановлюється з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби. Адже нерест – це найважливіший період в житті риб, - повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.Відповідно до наказу Управління Держрибагентства у Волинській області від 20 березня 2019 року № 12-О/Д забороняється займатися риболовлею на водних об’єктах Волинської області у такі терміни:На інших рибогосподарських водних об’єктах (річки, озера, водосховища, штучні водні об’єкти) області нерестовищами слід вважати мілководні, зарослі вищою водною рослинністю або закорчовані ділянки водойм, стариці, заплави та заливні луки, прибережну рослинність."У природно-заповідних фондах нерестовий період визначається згідно з власним положенням. Так, наприклад, відповідно до положення Шацького НПП, строк весняно-літньої заборони на озерах парку встановлюється з 20 березня по 10 червня.Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство на водоймах загального користування з берега однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком та спінінгом, але за межами нерестовищ. Тому Волинським рибоохоронним патрулем було розроблено інтерактивну карту основних місць нересту водних біоресурсів на території Волинської області. З нею можна ознайомитись за посиланням ( http://vl.darg.gov.ua/_interaktivna_karta_osnovnih_0_0_0_373_1.html ).Також нагадуємо, що в Україні щорічно проходить природоохоронна компанія, що має назву «період тиші». Згідно Закону України «Про тваринний світ», з 1 квітня по 15 червня забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах) в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами.Окрім зазначеного, забороняється використання плавзасобів в межах нерестовищ, крім суден уповноважених органів, що здійснюють охорону водних біоресурсів, підрозділів державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Волинський рибоохоронний патруль посилено контролюватиме водойми області в нерестовий період.Порушення правил рибальства в цей час карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого", - йдеться у повідомленні.

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