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Після сутички у барі помер молодий поліцейський: розшукують нападника

Після сутички у барі помер молодий поліцейський: розшукують нападника
Під Києвом дільничного офіцера Вишгородської поліції знайшли мертвим у нього вдома.

Про це повідомляє прес-служба відділу комунікації поліції в Київській області.

Недільного вечора в одному з барів Вишгородського району сталася бійка між відпочиваючими. Поліцейський, який там перебував поза службою, намагався їх розборонити.

Зазначається, що наразі правоохоронці розшукують чоловіка, який завдав потерпілому смертельні побої.

Відомо, що 22-річний працівник Вишгородської поліції довго не виходив на зв’язок. Згодом його знайшли колеги за місцем проживання без свідомості. Медикам не далося врятувати йому життя.

За попередніми даними судово-медичної експертизи, 22-річний поліцейський, житель села Козаровичі, помер від крововиливу в мозок, внутрішньочерепної травми.

В поліції розповіли, що під час сутички хтось із присутніх вдарив його по голові, від чого чоловік втратив свідомість. Після того, як його привели до тями, хлопець пішов додому.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України.

(Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, що спричинило смерть потерпілого. Карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років).

Працівники поліції провели невідкладні заходи і встановили особу, яка грунтовно підозрюється в скоєнні даного злочину. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи щодо затримання зловмисника.

Після сутички у барі помер молодий поліцейський: розшукують нападника


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Теги: смерть, поліція, київ, бійка, вишгород, слідство
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