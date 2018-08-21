На Волині знайшли небезпечного жука-шкідника

У Ковельському та Рожищенському районах погодні умови і відсутність опадів сприяли пробудженню великого ріпакового прихованохоботника - небезпечного шкідника.Зазначається, що поширюється він у регіонах масового вирощування ріпаку, - інформує ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.Відчуваючи загрозу, жук спадає із рослини ріпаку, завмирає, тому його важко знайти на посівах. Розвивається жук в одному поколінні.Відтак, спеціалістам господарств усіх форм власності необхідно проводити систематичні обстеження посівів слід провести обробку посівів.Обприскують у березні за середньодобової температури вище 6°С, важливо це зробити до початку яйцекладки. В умовах холодної і довгої весни обприскати посіви повторно.