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Земля, будинок і авто: що у декларації голови Апеляційного суду Волині

Земля, будинок і авто: що у декларації голови Апеляційного суду Волині
Голова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк має шість земельних ділянок, будинок. Дружина – власниця квартири та авто.

Петро Філюк вказав, що з 1998 року має земельну ділянку площею 58 соток у селі Тарасове Луцького району, від 2007 року дві земельні ділянки площею 14,94 сотки, вартістю 8,441 тисячі гривень та 25 соток вартістю 43,5 тисячі гривень у тому ж селі, - пише видання Волинь.online.

Від 2012 року володіє земельними ділянками площею 1,1143 га та 38,57 сотки у селі Тарасове. Ще 8 соток у судді є у Шацьку з 2004 року. У тому ж селі Тарасове суддя має житловий будинок площею 252,5 м. кв. Дружина Олена Філюк має у Луцьку квартиру площею 68 м. кв. від 2006 року.

Також у Олени Філюк є від 2016 року авто «BMW X1» вартістю 288,371 тисячі гривень.

У 2018 році суддя отримав 515,942 тисячі гривень зарплати, дружина отримала 44,7 тисячі гривень зарплати у ПП «Акрополь».

Для порівняння, у 2017 році суддя заробив 453,891 тисячі гривень, дружина отримала 38,4 тисячі гривень.

Готівки суддя не декларує.

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Теги: Петро Філюк, декларація
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