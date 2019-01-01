Земля, будинок і авто: що у декларації голови Апеляційного суду Волині

Петро Філюк має шість земельних ділянок, будинок. Дружина – власниця квартири та авто.



Петро Філюк вказав, що з 1998 року має земельну ділянку площею 58 соток у селі Тарасове Луцького району, від 2007 року дві земельні ділянки площею 14,94 сотки, вартістю 8,441 тисячі гривень та 25 соток вартістю 43,5 тисячі гривень у тому ж селі, - пише видання



Від 2012 року володіє земельними ділянками площею 1,1143 га та 38,57 сотки у селі Тарасове. Ще 8 соток у судді є у Шацьку з 2004 року. У тому ж селі Тарасове суддя має житловий будинок площею 252,5 м. кв. Дружина Олена Філюк має у Луцьку квартиру площею 68 м. кв. від 2006 року.



Також у Олени Філюк є від 2016 року авто «BMW X1» вартістю 288,371 тисячі гривень.



У 2018 році суддя отримав 515,942 тисячі гривень зарплати, дружина отримала 44,7 тисячі гривень зарплати у ПП «Акрополь».



Для порівняння, у 2017 році суддя заробив 453,891 тисячі гривень, дружина отримала 38,4 тисячі гривень.



Готівки суддя не декларує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Апеляційного суду Волинської областімає шість земельних ділянок, будинок. Дружина – власниця квартири та авто.Петро Філюк вказав, що з 1998 року має земельну ділянку площею 58 соток у селі Тарасове Луцького району, від 2007 року дві земельні ділянки площею 14,94 сотки, вартістю 8,441 тисячі гривень та 25 соток вартістю 43,5 тисячі гривень у тому ж селі, - пише видання Волинь.online Від 2012 року володіє земельними ділянками площею 1,1143 га та 38,57 сотки у селі Тарасове. Ще 8 соток у судді є у Шацьку з 2004 року. У тому ж селі Тарасове суддя має житловий будинок площею 252,5 м. кв. Дружина Олена Філюк має у Луцьку квартиру площею 68 м. кв. від 2006 року.Також у Олени Філюк є від 2016 року авто «BMW X1» вартістю 288,371 тисячі гривень.У 2018 році суддя отримав 515,942 тисячі гривень зарплати, дружина отримала 44,7 тисячі гривень зарплати у ПП «Акрополь».Для порівняння, у 2017 році суддя заробив 453,891 тисячі гривень, дружина отримала 38,4 тисячі гривень.Готівки суддя не декларує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію