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У Луцьку на автостоянці – пожежа. ФОТО

У Луцьку на автостоянці – пожежа. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській на одній із стоянок авто сталася пожежа. Загорівся пластиковий контейнер.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.

Зі слів рятувальників, загорівся пластиковий контейнер, який стояв поблизу автомобілів на території стоянки.

На місці працюють рятувальники, зокрема прибуло дві команди вогнеборців.

За станом на 11.00 пожежу ліквідували. Є суттєве задимлення. З контейнера дістають предмети, які горіли. Поблизу контейнера знаходиться малярний цех з фарбування автівок. Зі слів очевидців, у ньому зберігали залишки фарби і легкозаймисті речовини. Ймовірно, саме це стало причиною займання.

У Луцьку на автостоянці – пожежа. ФОТО
У Луцьку на автостоянці – пожежа. ФОТО
У Луцьку на автостоянці – пожежа. ФОТО
У Луцьку на автостоянці – пожежа. ФОТО
У Луцьку на автостоянці – пожежа. ФОТО
У Луцьку на автостоянці – пожежа. ФОТО
У Луцьку на автостоянці – пожежа. ФОТО

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Теги: автостоянка, пожежа, Луцьк
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