Вчимо іноземну: влітку на Волині у школах відкриють мовні табори

На Волині у 25 школах відбудуться мовні табори GoCamp-2019.GoCamp – це найбільша волонтерська програма в Східній Європі, в якій волонтери зі всієї планети мотивують школярів вивчати іноземні мови та відкривають світ для дітей з усіх куточків України, - інформує відділ інформаційної політики ОДА.Зокрема, серед учасників:• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Годомичі;• Опорний заклад Навчально-виховний комплекс Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей;• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Красноволя Маневицького району Волинської області;• Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – філія опорного закладу НВК «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»;• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Четвертня;• ЗОШ І-ІІІ ступеня м.Берестечко;• НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Видраниця;• Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» Волинської обласної ради;• Володимир-Волинська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 імені Анатолія Кореневського;• Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського;• НВК «ЗОШ I-III ступеня – дитячий садок» – с. Замшани;• НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» смт Іваничі;• НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» № 2 м. Каменя-Каширського;• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Лище;• ОНЗ «НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»;• Комунальний опорний заклад «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей»;• Комунальний заклад «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області»;• Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука;• Луцька спеціалізована школа №1 І-ІІІ ступенів;• Загальноосвітня школа с.Піддубці;• Загальноосвітня школа I-III ступеня №2 смт Ратне імені Миколи Заліпи;• НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1–гімназія ім. Героя Радянського Союзу В. Газіна» смт Ратне;• Комунальний заклад загальної середньої освіти Рожищенський ліцей № 4 Рожищенської районної ради Волинської області;• ОЗЗСО «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Волинської області Ратнівського району»;• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Хобултова Володимир-Волинського району Волинської області.Слід зазначити, що в мовному таборі діти зможуть взяти участь у реалізації захоплюючих проектів та завдань, спілкуючись лише англійською (або іншою іноземною) мовою між собою та з іноземним волонтером.До слова, робота з волонтером триватиме два тижні і включатиме:- роботу над суспільно-корисними проектами;- розмовні, кіно- клуби, ігри;- спільні екскурсії, подорожі (за бажанням школи та волонтера);- великий міжкультурний захід за участю всіх бажаючих дітей, школи і волонтера.Сесії триватимуть з 3 по 14 червня та з 12 по 23 серпня 2019 року.