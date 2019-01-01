Вчимо іноземну: влітку на Волині у школах відкриють мовні табори
Сьогодні, 11:38
На Волині у 25 школах відбудуться мовні табори GoCamp-2019.
GoCamp – це найбільша волонтерська програма в Східній Європі, в якій волонтери зі всієї планети мотивують школярів вивчати іноземні мови та відкривають світ для дітей з усіх куточків України, - інформує відділ інформаційної політики ОДА.
Зокрема, серед учасників:
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Годомичі;
• Опорний заклад Навчально-виховний комплекс Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей;
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Красноволя Маневицького району Волинської області;
• Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – філія опорного закладу НВК «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»;
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Четвертня;
• ЗОШ І-ІІІ ступеня м.Берестечко;
• НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Видраниця;
• Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» Волинської обласної ради;
• Володимир-Волинська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 імені Анатолія Кореневського;
• Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського;
• НВК «ЗОШ I-III ступеня – дитячий садок» – с. Замшани;
• НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» смт Іваничі;
• НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» № 2 м. Каменя-Каширського;
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Лище;
• ОНЗ «НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»;
• Комунальний опорний заклад «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей»;
• Комунальний заклад «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області»;
• Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука;
• Луцька спеціалізована школа №1 І-ІІІ ступенів;
• Загальноосвітня школа с.Піддубці;
• Загальноосвітня школа I-III ступеня №2 смт Ратне імені Миколи Заліпи;
• НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1–гімназія ім. Героя Радянського Союзу В. Газіна» смт Ратне;
• Комунальний заклад загальної середньої освіти Рожищенський ліцей № 4 Рожищенської районної ради Волинської області;
• ОЗЗСО «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Волинської області Ратнівського району»;
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Хобултова Володимир-Волинського району Волинської області.
Слід зазначити, що в мовному таборі діти зможуть взяти участь у реалізації захоплюючих проектів та завдань, спілкуючись лише англійською (або іншою іноземною) мовою між собою та з іноземним волонтером.
До слова, робота з волонтером триватиме два тижні і включатиме:
- роботу над суспільно-корисними проектами;
- розмовні, кіно- клуби, ігри;
- спільні екскурсії, подорожі (за бажанням школи та волонтера);
- великий міжкультурний захід за участю всіх бажаючих дітей, школи і волонтера.
Сесії триватимуть з 3 по 14 червня та з 12 по 23 серпня 2019 року.
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GoCamp – це найбільша волонтерська програма в Східній Європі, в якій волонтери зі всієї планети мотивують школярів вивчати іноземні мови та відкривають світ для дітей з усіх куточків України, - інформує відділ інформаційної політики ОДА.
Зокрема, серед учасників:
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Годомичі;
• Опорний заклад Навчально-виховний комплекс Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей;
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Красноволя Маневицького району Волинської області;
• Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – філія опорного закладу НВК «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»;
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Четвертня;
• ЗОШ І-ІІІ ступеня м.Берестечко;
• НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Видраниця;
• Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти» Волинської обласної ради;
• Володимир-Волинська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 імені Анатолія Кореневського;
• Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського;
• НВК «ЗОШ I-III ступеня – дитячий садок» – с. Замшани;
• НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» смт Іваничі;
• НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» № 2 м. Каменя-Каширського;
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Лище;
• ОНЗ «НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»;
• Комунальний опорний заклад «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей»;
• Комунальний заклад «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області»;
• Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука;
• Луцька спеціалізована школа №1 І-ІІІ ступенів;
• Загальноосвітня школа с.Піддубці;
• Загальноосвітня школа I-III ступеня №2 смт Ратне імені Миколи Заліпи;
• НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1–гімназія ім. Героя Радянського Союзу В. Газіна» смт Ратне;
• Комунальний заклад загальної середньої освіти Рожищенський ліцей № 4 Рожищенської районної ради Волинської області;
• ОЗЗСО «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Волинської області Ратнівського району»;
• Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Хобултова Володимир-Волинського району Волинської області.
Слід зазначити, що в мовному таборі діти зможуть взяти участь у реалізації захоплюючих проектів та завдань, спілкуючись лише англійською (або іншою іноземною) мовою між собою та з іноземним волонтером.
До слова, робота з волонтером триватиме два тижні і включатиме:
- роботу над суспільно-корисними проектами;
- розмовні, кіно- клуби, ігри;
- спільні екскурсії, подорожі (за бажанням школи та волонтера);
- великий міжкультурний захід за участю всіх бажаючих дітей, школи і волонтера.
Сесії триватимуть з 3 по 14 червня та з 12 по 23 серпня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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