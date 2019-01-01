Куди піти на вихідні у Луцьку: 29-31 березня

Ось і закінчується перший місяць весни. Здавалося, тільки перше тепло, перші квіти, перші яскраві сонячні промені… Хоча й погода все ж трохи і псувала настрій дощиком і вітром, та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд.Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає чергова мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні.Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Сімейний мюзикл “Спляча Красуня” – це сучасна версія відомої казки Шарля Перро про зачаровану принцесу. Дійство відбувається у двох часових вимірах.На Вас чекає неочікуваний розвиток подій, захоплююче видовище, чудова музика, казкове світло, чарівні костюми та атмосфера справжнього королівського палацу. Але найголовніше – це емоції, які викличуть у Вас герої. Щирі та харизматичні, вони змусять і плакати, і сміятися. Вони доведуть, що сила кохання, відвага та сміливість творять дива. Справжні почуття не обмежені ані часом, ані відстанню, ані простором. Ніякі темні сили не зможуть їх подолати.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Нестерпні люди» Йосефа Бар-Йосефа, одного із найвідоміших сучасних драматургів, під різними назвами була поставлена у кращих театрах світу, включаючи «Современник», де ролі виконували відомі актори Лія Ахеджакова, Ігор Кваша, Валентин Гафт. У виставі Волинського театру ім. Т. Шевченка «Нестерпні люди, або Наречений з Єрусалиму» зайняті прекрасні актори Наталя Мельничук, Світлана Хмілевська, Леся Коваль, Дмитро Мельничук, Ігор Натанчук, Сергій Єрмакович, Павло Гарбуз, Мирослав Юзефович, Юрій Воронюк. Постановку здійснив київський режисер Вадим Дишкант. Одягла героїв комедії головний художник театру Богдана Бочкай.Автори вистави не стали переносити дію у наші часи і у звичне для глядача середовище, хоча така спокуса існує, і залишили героїв там, де їх поселив драматург – у добрій старій Англії шістдесятих років минулого століття. Англії «Бітлз», чайних церемоній та хороших манер. Адже ретро, як відомо, не лише пробуджує у нашій душі солодкі, щемливі почуття ностальгії за втраченим минулим, а й спонукає до пошуків щасливих миттєвостей життя у днях нинішньому та завтрашньому.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Ох і крутезними були перші візити до Кораблика цієї скаженої банди ірландських розбишак з Києва. Пам'ятаємо, як увесь зал танцював і співав разом з ShamRocks!Божевільна енергетика ірландського панку, шалений драйв, пиво рікою, танці на столах та під ними, - словом, все для повного відриву. Хлопці продовжують свій тур з нагоди Дня Святого Патрика і в цю суботу зроблять зупинку в луцьких водах.Свіжий матеріал та гаряча кров!ShamRocks поєднують традиційні мелодії на акордеоні, скрипці, мандоліні та флейті з потужними рифами, які є одночасно і важкими, і танцювальними. Оригінальний матеріал, народні мотиви, моряцькі шанті, класика кельтського панку та традиційні пісні пивних і пабів – ShamRocks здатні обіграти будь-що і створити атмосферу шаленого свята та незабутніх емоцій!Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Часи змінюються і музика теж. Є шанс відмітити контраст між тим, що було популярним у 90ті, а що стало хітовим у двотисячні.. Наскільки помолоділи чи постаріли в своїй музиці ті чи інші музиканти, хто "випав" з колії, а хто тільки з'явився.Купа хорошої музики, яку постараємось якимось чудом вмістити в кілька годин танцульок!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Дитяча комічна опера на дві дії. «Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», - каже народна мудрість. Ця дитяча опера, написана Миколою Віталійовичем Лисенком у 1888 році за мотивами української народної казки, розповідає про те, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, вчить бути добрими та співчутливими. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Вистава для дітей з 4-ох років. Тривалість вистави - 1год.15 хв., з антрактом. Це зворушлива історія про пригоди юного графа Жоржа і його названої сестри Бджілки. Як усі діти, вони бавилися, були щасливими, допитливими і безпечними. Тому незчулися, як потрапили в царство гномів і русалок-ундин... Пройшло сім років, Бджілка і Жорж виросли...Фільм:Жанр: фентезі, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 12:10, 14:10, 15:00, 16:10, 17:00, 18:10, 19:00Про що фільм?Цирковий імпресаріо Марк Медічі призначає колишню зірку цирку Холта Ферріера і його дітей Міллі і Джо опікунами новонародженого слоненяти, чиї неймовірно великі вуха відразу стають предметом для постійних жартів і глузувань колег Холта по цеху. Раптово дізнавшись, що Дамбо вміє літати, власник цирку вирішує нажитися на незвичайні здібності слоненяти. До справи підключається енергійний підприємець В. А. Вендевер, який вирішує зробити з малюка Дамбо головну зірку свого нового грандіозного розважального підприємства «Казкова країна».Фільм:Жанр: жахи, трилерМісце: «Premier City»Початок: 15:15, 19:30, 21:50Про що фільм?Картина розповість про сімейну пару, яка разом з дітьми і друзями приїжджає в пляжний будиночок в надії розслабитися і відпочити. 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