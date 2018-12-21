У «PremierCity» – п’ять прем’єр*





Фільм «МИ!», 16+

Молода сім'я Вілсонів (тато, мама, дочка, син) хочуть лише одного – відпочити подалі від щоденної рутини. Із цією метою вони приїжджають до пляжного будиночку, щоб як слід розслабитися. Кругом океан, тонни піску та затишні стіни – рай для сім'ї. Їх ідеальне проведення часу із друзями руйнують непрохані гості – нові сусіди з поганими намірами. Коли настає ніч, сім'я зустрічається віч-на-віч із найстрашнішим, із чим тільки можна зустрітися – вони бачать свої копії. Ці допельгангери хочуть знищити Вілсонів будь-якими засобами. Сім'я починає жити в постійному страху та розуміє: або їх уб'ють, або вони. Це буде жорстока гра, де програти може будь-хто.



Квитки:







Фільм «Плейбой під прикриттям», 16+



Нікі Ларсон – найкращий тілоохоронець у світі. У всякому разі, він так думає. Його крутість не можна передати словами, її просто потрібно бачити. Крім того, Нікі працює приватним детективом і дуже часто береться за найскладніші справи. Його наступна місія буде небезпечнішою, ніж усі попередні разом узяті – йому потрібно знайти експериментальний парфум самого Купідона, який допомагає в себе закохати абсолютно всіх представників протилежної статі навколо. Нікі повинен проявити всю свою кмітливість і розслідувати цю небезпечну справу. На своєму шляху до розгадки детектив зустріне багато красивих жінок і грізних чоловіків – до них потрібно буде знайти свій особливий підхід. Парфуми – це справжня зброя, яка не має опинитися в руках поганих людей.



Квитки:







Фільм «Шазам», 3D, 16+



Кожна маленька дитина мріє мати суперсили та бути супергероєм. Але, на жаль, супергероїв не існує. Чи це неправда? Біллі Бетсон, звичайний підліток з непростою долею (він сирота) був обраний стати супергероєм. Ім'я йому тепер буде Шазам. Варто йому тільки сказати це слово, як чотирнадцятирічний хлопчик перетворюється на дорослого чоловіка. Він разом зі своїм другом тепер повинні зрозуміти, які ж сили є у Шазама – може, він літає, стріляє лазерами з очей або може бачити крізь стіни? У ході цих експериментів хлопці багато дізнаються, але далеко не все. Як і будь-який підліток, ставши Суперсильним, Біллі просто отримує від цього задоволення, відтягується. Але з великою силою приходить і велика відповідальність – Шазам буде захищати своє місто від доктора Таддеуса Сівани.



Квитки:







Фільм «Битва за землю», 16+



Цілих 10 років наша планета вже зовсім не наша... Її захопили інопланетяни, створили тут свою імперію та налагодили свій порядок. Люди в цьому новому світі розділилися на два табори: одні адаптувалися до цих нових правил і всіляко допомагають гостям, які стали господарями. Інші же створили рух опору. Вони готують справжнє повстання, щоб повернути владу людей на Землі. І почнеться все з Чикаго, у США. Шеф місцевої поліції допомагає окупантам, тому вважає своїм обов'язком запобігти повстанню. У нього є всього одна доба, щоб зловити та знищити лідера повстань Фенікса. Одні боротимуться за долю нашої планети, інші будуть намагатися вижити, чого би це не коштувало.



Квитки:







Мультфільм «Дамбо», 3D, 16+

У цьому світі стільки багато магії... У кожній людині, навіть у маленькому слоненяті. В одному з цирків на світ з'явилося зовсім не звичайне слоненя – його звуть Дамбо. У нього дуже великі вуха, що у багатьох глядачів цирку скоріше викликало би розкотистий сміх. Але вони в Дамбо неспроста – за допомогою вух слоненя літає. Тільки ось він живе у світі, де правлять гроші. Багаті завжди хочуть використовувати таких, як Дамбо, для своєї вигоди. Енергійний підприємець В. А. Вендевер будує свій цирк під назвою "Казкова країна", де йому потрібні найнеймовірніші чудеса з усього світу, і для цього він не зупиниться ні перед чим. Слоненяти Дамбо ніхто не дасть в образу, у нього є справжня сім'я!



Квитки:







Чекаємо у PremierCity – найкращому кінотеатрі міста Луцьк!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі PremierCity 5 прем’єрних кінострічок, поспішайте ознайомитися з описами та купити квитки онлайн:Молода сім'я Вілсонів (тато, мама, дочка, син) хочуть лише одного – відпочити подалі від щоденної рутини. Із цією метою вони приїжджають до пляжного будиночку, щоб як слід розслабитися. Кругом океан, тонни піску та затишні стіни – рай для сім'ї. Їх ідеальне проведення часу із друзями руйнують непрохані гості – нові сусіди з поганими намірами. Коли настає ніч, сім'я зустрічається віч-на-віч із найстрашнішим, із чим тільки можна зустрітися – вони бачать свої копії. Ці допельгангери хочуть знищити Вілсонів будь-якими засобами. Сім'я починає жити в постійному страху та розуміє: або їх уб'ють, або вони. Це буде жорстока гра, де програти може будь-хто.Квитки: https://premiercity.com.ua/mi-7543/ Нікі Ларсон – найкращий тілоохоронець у світі. У всякому разі, він так думає. Його крутість не можна передати словами, її просто потрібно бачити. Крім того, Нікі працює приватним детективом і дуже часто береться за найскладніші справи. Його наступна місія буде небезпечнішою, ніж усі попередні разом узяті – йому потрібно знайти експериментальний парфум самого Купідона, який допомагає в себе закохати абсолютно всіх представників протилежної статі навколо. Нікі повинен проявити всю свою кмітливість і розслідувати цю небезпечну справу. На своєму шляху до розгадки детектив зустріне багато красивих жінок і грізних чоловіків – до них потрібно буде знайти свій особливий підхід. Парфуми – це справжня зброя, яка не має опинитися в руках поганих людей.Квитки: https://premiercity.com.ua/pleiboi-pid-prikrittyam-7589/ Кожна маленька дитина мріє мати суперсили та бути супергероєм. Але, на жаль, супергероїв не існує. Чи це неправда? Біллі Бетсон, звичайний підліток з непростою долею (він сирота) був обраний стати супергероєм. Ім'я йому тепер буде Шазам. Варто йому тільки сказати це слово, як чотирнадцятирічний хлопчик перетворюється на дорослого чоловіка. Він разом зі своїм другом тепер повинні зрозуміти, які ж сили є у Шазама – може, він літає, стріляє лазерами з очей або може бачити крізь стіни? У ході цих експериментів хлопці багато дізнаються, але далеко не все. Як і будь-який підліток, ставши Суперсильним, Біллі просто отримує від цього задоволення, відтягується. Але з великою силою приходить і велика відповідальність – Шазам буде захищати своє місто від доктора Таддеуса Сівани.Квитки: https://premiercity.com.ua/shazam-shazam-7560/ Цілих 10 років наша планета вже зовсім не наша... Її захопили інопланетяни, створили тут свою імперію та налагодили свій порядок. Люди в цьому новому світі розділилися на два табори: одні адаптувалися до цих нових правил і всіляко допомагають гостям, які стали господарями. Інші же створили рух опору. Вони готують справжнє повстання, щоб повернути владу людей на Землі. І почнеться все з Чикаго, у США. Шеф місцевої поліції допомагає окупантам, тому вважає своїм обов'язком запобігти повстанню. У нього є всього одна доба, щоб зловити та знищити лідера повстань Фенікса. Одні боротимуться за долю нашої планети, інші будуть намагатися вижити, чого би це не коштувало.Квитки: https://premiercity.com.ua/bitva-za-zemlyu-7529/ У цьому світі стільки багато магії... У кожній людині, навіть у маленькому слоненяті. В одному з цирків на світ з'явилося зовсім не звичайне слоненя – його звуть Дамбо. У нього дуже великі вуха, що у багатьох глядачів цирку скоріше викликало би розкотистий сміх. Але вони в Дамбо неспроста – за допомогою вух слоненя літає. Тільки ось він живе у світі, де правлять гроші. Багаті завжди хочуть використовувати таких, як Дамбо, для своєї вигоди. Енергійний підприємець В. А. Вендевер будує свій цирк під назвою "Казкова країна", де йому потрібні найнеймовірніші чудеса з усього світу, і для цього він не зупиниться ні перед чим. Слоненяти Дамбо ніхто не дасть в образу, у нього є справжня сім'я!Квитки: https://premiercity.com.ua/dambo-dumbo-7531/ Чекаємо у PremierCity – найкращому кінотеатрі міста Луцьк!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію