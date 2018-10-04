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Луцьк на годину порине у темряву

Луцьк на годину порине у темряву
У суботу 30 березня 2019 року о 20:30, люди у всьому світі вимкнуть світло на одну годину, Годину Землі, щоб показати необхідність об’єднаних дій для збереження природи нашої планети.

Про це йдеться на сайті луцької мерії.

"Минулого року до цієї ініціативи приєдналися більше 7000 міст у 188 країнах у всьому світі. Окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, кампанія наголошує на необхідності щоденних дій кожного громадянина, компаній та Уряду у сфері енергоефективності, збереження довкілля, ощадливого використання природних ресурсів задля подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою. Акція „Година Землі” демонструє всьому світу, що дії проти глобального потепління не тільки необхідні, але й можливі. „Година Землі” – це більше, ніж година! Ми повинні діяти щодня, роблячи невеликі кроки назустріч майбутньому без зміни клімату; майбутньому, у якому всі забезпечені природними ресурсами; майбутньому, у якому людина живе в гармонії з природою, тому, що саме від нас залежить майбутнє Планети!" - йдеться у повідомлені.

Наше місто вже дванадцятий раз братиме участь у цій всесвітній ініціативі. Виконавчий комітет Луцької міської ради підтримує проведення Всесвітньої екологічної кампанії „Година Землі 2019”, тому в суботу, 30 березня, на одну годину з 20:30 до 21:30 буде вимкнено підсвітку на Луцькому замку, Театральному майдані, приміщенні Луцької міської ради, освітлення Центрального парку культури та відпочинку, переведено на нічний режим роботи освітлення центральних вулиць та майданів.

"Вимкніть світло і непотрібні електроприлади в квартирі на одну годину 30 березня з 20:30 до 21:30 год. Так ми можемо заощадити половину кіловата, паливо на вироблення цієї кількості електроенергії не спалюватиметься, і відповідно, в атмосферу не буде викинуто приблизно 200 грам вуглекислоти. У масштабах країни це складе більше 10 тисяч тонн", - закликали організатори.

Луцьк на годину порине у темряву

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Теги: екологія, Луцьк
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Коментарі 1
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Краще вимкніть сигналізацію по місту на одну годину...кругом
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