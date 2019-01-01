Помер відомий британський співак

Роджер Чарлері, відомий так само як Ранкін Роджер, засновник і соліст групи The Beat, помер у віці 56 років.



Новина про його смерть опублікована на Facebook-сторінці музичного колективу, передає



"На жаль, Роджер помер кілька годин тому мирно в своєму будинку в оточенні сім'ї", - написали музиканти.

Відомо, що музикант був хворий на рак, а так само в минулому році переніс інсульт.



Довідково:



The Beat - британська ска-рівайвл-група, утворилася в Бірмінгемі в 1978 році. Найпопулярнішими її хітами вважаються Mirror in the Bathroom і Too Nice to Talk To.

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