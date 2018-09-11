Ковельські волейболістки стали чемпіонами області





У змаганнях вдало виступили спортсменки збірної команди Ковеля. У першій грі ковельчанки перемогли волейболісток Ратнівського району з рахунком 2 : 0, а в другій - не залишили шансів лучанам – 2: 0, - пише



Вихованки Тетяни Максимчук та Едуарда Фреймана впевнено посіли перше місце у чемпіонаті Волині 2019 року.



Чемпіонками стали: Якимова Лія, Герасимчук Поліна, Мельник Олексан-дра, Мартинюк Ярослава, Дубік Каріна, Степанюк Катерина, П’ясецька Вероніка, Гевленко Анна, Босак Анастасія, Тверда Вероніка, Шишута Тетяна, Варакута Богдана, Гудзь Тетяна, Муха Марина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У залі ОДЮСШ м. Луцька відбулася фінальна частина чемпіонату області з волейболу серед команд дівчат 2005 р. н. і молодших в залік спартакіади «Волинь спортивна – 2019».У змаганнях вдало виступили спортсменки збірної команди Ковеля. У першій грі ковельчанки перемогли волейболісток Ратнівського району з рахунком 2 : 0, а в другій - не залишили шансів лучанам – 2: 0, - пише Про Ковель Вихованкитавпевнено посіли перше місце у чемпіонаті Волині 2019 року.Чемпіонками стали:

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