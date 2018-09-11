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Ковельські волейболістки стали чемпіонами області

Ковельські волейболістки стали чемпіонами області
У залі ОДЮСШ м. Луцька відбулася фінальна частина чемпіонату області з волейболу серед команд дівчат 2005 р. н. і молодших в залік спартакіади «Волинь спортивна – 2019».

У змаганнях вдало виступили спортсменки збірної команди Ковеля. У першій грі ковельчанки перемогли волейболісток Ратнівського району з рахунком 2 : 0, а в другій - не залишили шансів лучанам – 2: 0, - пише Про Ковель.

Вихованки Тетяни Максимчук та Едуарда Фреймана впевнено посіли перше місце у чемпіонаті Волині 2019 року.

Чемпіонками стали: Якимова Лія, Герасимчук Поліна, Мельник Олексан-дра, Мартинюк Ярослава, Дубік Каріна, Степанюк Катерина, П’ясецька Вероніка, Гевленко Анна, Босак Анастасія, Тверда Вероніка, Шишута Тетяна, Варакута Богдана, Гудзь Тетяна, Муха Марина.

Ковельські волейболістки стали чемпіонами області

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Теги: спорт, волейбол
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