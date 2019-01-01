На Волині з пастки браконьєрів визволили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 12:20
На Волині рятувальники визволили лебедя з браконьєрських сіток.
28 березня працівники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області поблизу Залізниця Любешівського району визволили з сіток лебедя, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
Повідомлення про те, що благородна пташка потребує допомоги, до служби «101» надійшло від місцевого мешканця о 10:20. Відділення рятувальників вже за 5 хвилин прибуло до місця події.
"Операція з визволення лебедя тривала близько 40 хвилин, адже дорослий птах не підпускав до себе людей. Все ж таки за допомогою підручних засобів рятувальники змогли визволити крилатого з пастки і відпустили його на волю", - йдеться у повідомленні.
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28 березня працівники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області поблизу Залізниця Любешівського району визволили з сіток лебедя, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
Повідомлення про те, що благородна пташка потребує допомоги, до служби «101» надійшло від місцевого мешканця о 10:20. Відділення рятувальників вже за 5 хвилин прибуло до місця події.
"Операція з визволення лебедя тривала близько 40 хвилин, адже дорослий птах не підпускав до себе людей. Все ж таки за допомогою підручних засобів рятувальники змогли визволити крилатого з пастки і відпустили його на волю", - йдеться у повідомленні.
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