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На Волині з пастки браконьєрів визволили лебедя. ФОТО

На Волині з пастки браконьєрів визволили лебедя. ФОТО
На Волині рятувальники визволили лебедя з браконьєрських сіток.

28 березня працівники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів Управління ДСНС у Волинській області поблизу Залізниця Любешівського району визволили з сіток лебедя, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Повідомлення про те, що благородна пташка потребує допомоги, до служби «101» надійшло від місцевого мешканця о 10:20. Відділення рятувальників вже за 5 хвилин прибуло до місця події.

"Операція з визволення лебедя тривала близько 40 хвилин, адже дорослий птах не підпускав до себе людей. Все ж таки за допомогою підручних засобів рятувальники змогли визволити крилатого з пастки і відпустили його на волю", - йдеться у повідомленні.

На Волині з пастки браконьєрів визволили лебедя. ФОТО
На Волині з пастки браконьєрів визволили лебедя. ФОТО

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Теги: птах, порятунок
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