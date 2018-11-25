Під Києвом через ожеледицю зіткнулися 19 автівок: є постраждалі. ВІДЕО





У зв’язку з масовою аварією поліції довелося частково перекривати Бориспільську трасу, - пише



У ДТП постраждали три особи, повідомили в прес-службі поліції Києва. Учасниками зіткнення стали як легкові авто, так і позашляховики.



"За попередніми даними, причиною зіткнення стала ожеледиця", ‒ повідомили правоохоронці.



Перші 15 автомобілів зіткнулися близько 23:15. Через півгодини на цій же ділянці дороги в ДТП потрапили ще дві машини, в наслідок чого було травмовано двох пасажирів. Ще через кілька хвилин зіткнулися дві легкові машини, через що постраждала жінка.



Точна кількість учасників зіткнення невідома, оскільки деякі водії поїхали, не чекаючи поліцію. Були також авто із серйозними ушкодженнями, які влетіли у відбійник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Києвом через сніг і ожеледицю ввечері 27 березня зіткнулися 19 авто.У зв’язку з масовою аварією поліції довелося частково перекривати Бориспільську трасу, - пише Обозреватель У ДТП постраждали три особи, повідомили в прес-службі поліції Києва. Учасниками зіткнення стали як легкові авто, так і позашляховики."За попередніми даними, причиною зіткнення стала ожеледиця", ‒ повідомили правоохоронці.Перші 15 автомобілів зіткнулися близько 23:15. Через півгодини на цій же ділянці дороги в ДТП потрапили ще дві машини, в наслідок чого було травмовано двох пасажирів. Ще через кілька хвилин зіткнулися дві легкові машини, через що постраждала жінка.Точна кількість учасників зіткнення невідома, оскільки деякі водії поїхали, не чекаючи поліцію. Були також авто із серйозними ушкодженнями, які влетіли у відбійник.

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