вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Києвом через ожеледицю зіткнулися 19 автівок: є постраждалі. ВІДЕО

Під Києвом через ожеледицю зіткнулися 19 автівок: є постраждалі. ВІДЕО
Під Києвом через сніг і ожеледицю ввечері 27 березня зіткнулися 19 авто.

У зв’язку з масовою аварією поліції довелося частково перекривати Бориспільську трасу, - пише Обозреватель.

У ДТП постраждали три особи, повідомили в прес-службі поліції Києва. Учасниками зіткнення стали як легкові авто, так і позашляховики.

"За попередніми даними, причиною зіткнення стала ожеледиця", ‒ повідомили правоохоронці.

Перші 15 автомобілів зіткнулися близько 23:15. Через півгодини на цій же ділянці дороги в ДТП потрапили ще дві машини, в наслідок чого було травмовано двох пасажирів. Ще через кілька хвилин зіткнулися дві легкові машини, через що постраждала жінка.

Точна кількість учасників зіткнення невідома, оскільки деякі водії поїхали, не чекаючи поліцію. Були також авто із серйозними ушкодженнями, які влетіли у відбійник.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Киїів, ожеледиця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку авто влупилося у дерево, поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 12:35
Під Києвом через ожеледицю зіткнулися 19 автівок: є постраждалі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
На Волині іноземець тицяв адміністратору готелю паспорт з «липовими» штампами
Сьогодні, 12:32
На Волині з пастки браконьєрів визволили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Помер відомий британський співак
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Під Луцьком кілька машин злетіли в кювет. ФОТО Під Луцьком кілька машин злетіли в кювет. ФОТО
25 листопад, 2018, 01:35
Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО Через ожеледицю у Луцьку – масштабна аварія на мосту. ФОТО
25 листопад, 2018, 00:31
У Луцьку через ожеледицю зіткнулися два авто. ФОТО У Луцьку через ожеледицю зіткнулися два авто. ФОТО
22 грудень, 2015, 22:20
У Луцьку авто влупилося у дерево, поліція відкрила кримінал У Луцьку авто влупилося у дерево, поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку авто влупилося у дерево, поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 12:35
 0
Під Києвом через ожеледицю зіткнулися 19 автівок: є постраждалі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
 0
На Волині іноземець тицяв адміністратору готелю паспорт з «липовими» штампами
Сьогодні, 12:32
 0
На Волині з пастки браконьєрів визволили лебедя. ФОТО
Сьогодні, 12:20
 0
Помер відомий британський співак
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8