При отриманні кредиту в CreditPlus не вимагають довідку про доходи*





Існують три способи отримати кошти в борг: банківська позика, кредит в ломбарді під заставу майна або мікропозика від МФО (мікрофінансова організація). Якщо перші два варіанти мають особливі складнощі, то кредити в МФО - це найбільш швидкий, простий і безпечний спосіб вирішити фінансові проблеми. До того ж, це єдиний варіант отримати



Кредити без довідки про доходи в МФО, що для цього потрібно



Багато хто вважає, що кредити без довідок не можливо отримати, так чи інакше доведеться підтверджувати своє фінансове становище і платоспроможність. Раніше саме так і було, але зараз все змінилося, з появою на ринку небанківських мікрофінансових компаній. Такі компанії надають послуги короткострокових позик, і зазвичай, перший кредит в МФО безвідсотковий.



Кредити в МФО надаються без документів та довідок. Більш того, перша позика для нових клієнтів є майже безвідсотковою. Така можливість надається для того, щоб позичальник зміг ознайомитись з можливостями і перевагами (або недоліками) віддаленого способу кредитування.

Умови отримання позики досить лояльні і доступні, як правило, для її оформлення досить бути повнолітнім, мати паспорт, ІПН, банківську карту, на яку будуть нараховані кошти і мобільний телефон. Кредитна історія та постійне місце роботи не має значення. МФО, видаючи кредит готівкою без довідки про доходи, не цікавляться фінансовим станом клієнта, на відміну від великих фінансових організацій.



Умови надання грошової позики в мікрофінансових компаніях



Кредит в МФО видається на термін до 30 робочих днів, і передбачає невелику суму позики, максимум до 20000 гривень. В більшості випадків в МФО можна отримати безвідсотковий кредит, якщо раніше такою послугою не користалися. При цьому клієнт віддає саме ту кількість грошей, яку позичив. Такий підхід дозволяє контролювати свої витрати, вибирати зручну схему погашення позики. Зазвичай отримати такий кредит можна через інтернет за 15 - 20 хвилин, або в офісі самої компанії.



Особливості оформлення безвідсоткових позик в МФО



• Лояльний підхід до всіх клієнтів.

• Висока ймовірність видачі позики проблемним клієнтам.

• Оформлення договору і виплата грошей в віддаленому режимі.

• Зручне погашення позики і можливість відстрочки позики.

• Абсолютна безпека та конфіденційність.



Мікрофінансова компанія CreditPlus



CreditPlus - є однією з найбільш затребуваних компаній на думку фінансових аналітиків. Кожен п'ятий позичальник в Україні був, або є клієнтом цієї МФО. Щоб взяти гроші в кредит без довідки про доходи в CreditPlus, необхідно приблизно 15 хвилин. Процес оформлення досить простий і доступний на території всієї України. Зазвичай все зводиться до трьох дій, необхідно оформити заявку і заповнити анкету позичальника. Потім отримати згоду від кредитора, підтвердити договор за допомогою цифрового підпису.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фінансовий сектор є невід'ємною частиною економіки України. Однією з його послуг є кредитування, це наріжний камінь успішного існування банків і інших фінансових організацій. За статистикою, близько 60% повнолітніх українців хоча б один раз позичали гроші.Існують три способи отримати кошти в борг: банківська позика, кредит в ломбарді під заставу майна або мікропозика від МФО (мікрофінансова організація). Якщо перші два варіанти мають особливі складнощі, то кредити в МФО - це найбільш швидкий, простий і безпечний спосіб вирішити фінансові проблеми. До того ж, це єдиний варіант отримати кредит без довідки про доходи Багато хто вважає, що кредити без довідок не можливо отримати, так чи інакше доведеться підтверджувати своє фінансове становище і платоспроможність. Раніше саме так і було, але зараз все змінилося, з появою на ринку небанківських мікрофінансових компаній. Такі компанії надають послуги короткострокових позик, і зазвичай, перший кредит в МФО безвідсотковий.Кредити в МФО надаються без документів та довідок. Більш того, перша позика для нових клієнтів є майже безвідсотковою. Така можливість надається для того, щоб позичальник зміг ознайомитись з можливостями і перевагами (або недоліками) віддаленого способу кредитування.Умови отримання позики досить лояльні і доступні, як правило, для її оформлення досить бути повнолітнім, мати паспорт, ІПН, банківську карту, на яку будуть нараховані кошти і мобільний телефон. Кредитна історія та постійне місце роботи не має значення. МФО, видаючи кредит готівкою без довідки про доходи, не цікавляться фінансовим станом клієнта, на відміну від великих фінансових організацій.Кредит в МФО видається на термін до 30 робочих днів, і передбачає невелику суму позики, максимум до 20000 гривень. В більшості випадків в МФО можна отримати безвідсотковий кредит, якщо раніше такою послугою не користалися. При цьому клієнт віддає саме ту кількість грошей, яку позичив. Такий підхід дозволяє контролювати свої витрати, вибирати зручну схему погашення позики. Зазвичай отримати такий кредит можна через інтернет за 15 - 20 хвилин, або в офісі самої компанії.• Лояльний підхід до всіх клієнтів.• Висока ймовірність видачі позики проблемним клієнтам.• Оформлення договору і виплата грошей в віддаленому режимі.• Зручне погашення позики і можливість відстрочки позики.• Абсолютна безпека та конфіденційність.CreditPlus - є однією з найбільш затребуваних компаній на думку фінансових аналітиків. Кожен п'ятий позичальник в Україні був, або є клієнтом цієї МФО. Щоб взяти гроші в кредит без довідки про доходи в CreditPlus, необхідно приблизно 15 хвилин. Процес оформлення досить простий і доступний на території всієї України. Зазвичай все зводиться до трьох дій, необхідно оформити заявку і заповнити анкету позичальника. Потім отримати згоду від кредитора, підтвердити договор за допомогою цифрового підпису.

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