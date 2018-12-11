Волинський письменник Василь Слапчук презентував нову книгу

Василя Слапчука "Кохання, Дао і марципани".



Розкіш спілкуватися з видатним письменником, літературознавцем, воїном-афганцем Василь Слапчук, а також знаною письменницею-волинянкою Ната Гранич мали можливість студенти кафедри української літератури східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, - пише



Студенти могли поставити запитання автору, розповісти про враження від його багатого творчого доробку.



Ведучою презентації була завідувач кафедри української літератури професор Галина Яструбецька. Зі своїм баченням творчості Василя Слапчука поділилися видавець книжки професор Володимир Шовкошитний, завідувачка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури професор Марія Моклиця, доценти кафедри української літератури Вікторія Сірук та Віктор Яручик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбулася презентація щойно виданої прозової книжки"Кохання, Дао і марципани".Розкіш спілкуватися з видатним письменником, літературознавцем, воїном-афганцем Василь Слапчук, а також знаною письменницею-волинянкою Ната Гранич мали можливість студенти кафедри української літератури східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, - пише Волинь-нова Студенти могли поставити запитання автору, розповісти про враження від його багатого творчого доробку.Ведучою презентації була завідувач кафедри української літератури професор. Зі своїм баченням творчості Василя Слапчука поділилися видавець книжки професор, завідувачка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури професор, доценти кафедри української літературита

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