Для Луцька куплять чотири гігантські яйця
Сьогодні, 14:00
На придбання чотирьох великих склопластикових писанок для Луцька витратять понад 56 тисяч.
Про це пише ВолиньOnline.
Комунальний заклад «Луцька художня школа» уклав 25 березня договір з приватним підприємцем Іриною Лигіною, зареєстрованою у селищі Пересічне Харківської області. У договорі йдеться про придбання чотирьох писанок метало пластикових з підставками 1,4 метра заввишки. Загальна вартість товару становить 56,8 тисячі гривень.
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Нагадаємо, торік у Луцьку на Великдень встановили велетенські писанки.
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Про це пише ВолиньOnline.
Комунальний заклад «Луцька художня школа» уклав 25 березня договір з приватним підприємцем Іриною Лигіною, зареєстрованою у селищі Пересічне Харківської області. У договорі йдеться про придбання чотирьох писанок метало пластикових з підставками 1,4 метра заввишки. Загальна вартість товару становить 56,8 тисячі гривень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Які продукти не можна святити на Великдень
Нагадаємо, торік у Луцьку на Великдень встановили велетенські писанки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У центрі Луцька до Великодня презентували мистецькі проекти. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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