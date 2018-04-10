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Для Луцька куплять чотири гігантські яйця

Для Луцька куплять чотири гігантські яйця
На придбання чотирьох великих склопластикових писанок для Луцька витратять понад 56 тисяч.

Про це пише ВолиньOnline.

Комунальний заклад «Луцька художня школа» уклав 25 березня договір з приватним підприємцем Іриною Лигіною, зареєстрованою у селищі Пересічне Харківської області. У договорі йдеться про придбання чотирьох писанок метало пластикових з підставками 1,4 метра заввишки. Загальна вартість товару становить 56,8 тисячі гривень.

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Нагадаємо, торік у Луцьку на Великдень встановили велетенські писанки.

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Теги: Великдень, Луцьк
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