вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться весна

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться весна
В наступні три доби без опадів, лише завтра в Карпатах, вночі 30 березня у східних областях невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 3-10 м/с.

Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"В наступні три доби без опадів, лише завтра в Карпатах, вночі 30 березня у східних областях невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 3-10 м/с. Температура завтра вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла, у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла; у вихідні в Україні вночі 0-6° тепла, вдень 30 березня 9-14°, 31 березня 12-17°", - повідомили у прес-службі.

Синоптики додали, що на Київщині завтра без опадів. Вітер західний, помірний. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Києві близько 0°, вдень 8-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться весна
Сьогодні, 14:12
Волинські медики реанімобілем везли дводенне маля в лікарню «ОХМАТДИТ»
Сьогодні, 14:11
В аварії загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу
Сьогодні, 14:05
Для Луцька куплять чотири гігантські яйця
Сьогодні, 14:00
На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО
Сьогодні, 13:26
Схожі новини
На вихідні прогнозують аномальне тепло на Волині На вихідні прогнозують аномальне тепло на Волині
27 березень, 22:55
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 березня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 березня
27 березень, 20:00
У Луцьку – сніжить. ФОТО У Луцьку – сніжить. ФОТО
26 березень, 23:24
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 березня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 березня
25 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться весна
Сьогодні, 14:12
 0
Волинські медики реанімобілем везли дводенне маля в лікарню «ОХМАТДИТ»
Сьогодні, 14:11
 0
В аварії загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу
Сьогодні, 14:05
 0
Для Луцька куплять чотири гігантські яйця
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині шукають контрабандистів, які кинули в лісі запакований сигаретами Jeep. ФОТО
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8