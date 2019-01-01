Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться весна
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В наступні три доби без опадів, лише завтра в Карпатах, вночі 30 березня у східних областях невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 3-10 м/с.
Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"В наступні три доби без опадів, лише завтра в Карпатах, вночі 30 березня у східних областях невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 3-10 м/с. Температура завтра вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла, у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла; у вихідні в Україні вночі 0-6° тепла, вдень 30 березня 9-14°, 31 березня 12-17°", - повідомили у прес-службі.
Синоптики додали, що на Київщині завтра без опадів. Вітер західний, помірний. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Києві близько 0°, вдень 8-11° тепла.
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Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"В наступні три доби без опадів, лише завтра в Карпатах, вночі 30 березня у східних областях невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 3-10 м/с. Температура завтра вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла, у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла; у вихідні в Україні вночі 0-6° тепла, вдень 30 березня 9-14°, 31 березня 12-17°", - повідомили у прес-службі.
Синоптики додали, що на Київщині завтра без опадів. Вітер західний, помірний. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Києві близько 0°, вдень 8-11° тепла.
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