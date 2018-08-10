В аварії загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу
Сьогодні, 14:05
У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, володар Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко.
18-річний спортсмен потрапив у смертельну ДТП увечері 27 березня, повідомляє в четвер, 28 березня, -пише місцеве видання Forpost.
Зазначено, що автомобіль ЗАЗ-1103 Славута, за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою.
"Легковик виявився зім'ятим багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події", - інформує видання.
Відомо, що Олександр Власенко був багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу, володарем кубків Європи та світу.
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18-річний спортсмен потрапив у смертельну ДТП увечері 27 березня, повідомляє в четвер, 28 березня, -пише місцеве видання Forpost.
Зазначено, що автомобіль ЗАЗ-1103 Славута, за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою.
"Легковик виявився зім'ятим багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події", - інформує видання.
Відомо, що Олександр Власенко був багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу, володарем кубків Європи та світу.
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Коментарі 1
Він уявив себе крутим стрітрейсером та розігнавшись на славуті до 100+ км/год в населеному пункті, приїхав під зад фури.
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