В аварії загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу





18-річний спортсмен потрапив у смертельну ДТП увечері 27 березня, повідомляє в четвер, 28 березня, -пише місцеве видання



Зазначено, що автомобіль ЗАЗ-1103 Славута, за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою.



"Легковик виявився зім'ятим багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події", - інформує видання.



Відомо, що Олександр Власенко був багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу, володарем кубків Європи та світу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, володар Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко.18-річний спортсмен потрапив у смертельну ДТП увечері 27 березня, повідомляє в четвер, 28 березня, -пише місцеве видання Forpost Зазначено, що автомобіль ЗАЗ-1103 Славута, за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою."Легковик виявився зім'ятим багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події", - інформує видання.Відомо, що Олександр Власенко був багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу, володарем кубків Європи та світу.

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