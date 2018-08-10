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В аварії загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу

В аварії загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу
У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, володар Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко.

18-річний спортсмен потрапив у смертельну ДТП увечері 27 березня, повідомляє в четвер, 28 березня, -пише місцеве видання Forpost.

Зазначено, що автомобіль ЗАЗ-1103 Славута, за кермом якого був Власенко, не розминувся з фурою.

"Легковик виявився зім'ятим багатотонною вантажівкою, перетворившись на купу металобрухту. В результаті зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці події", - інформує видання.

Відомо, що Олександр Власенко був багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу, володарем кубків Європи та світу.

В аварії загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу

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Теги: аварія, чемпіон, Запоріжжя
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Коментарі 1
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Він уявив себе крутим стрітрейсером та розігнавшись на славуті до 100+ км/год в населеному пункті, приїхав під зад фури.
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