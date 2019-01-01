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Розповіли, скільки волинян оштрафували за неправильну агітацію

Розповіли, скільки волинян оштрафували за неправильну агітацію
12 волинян сплатять штраф понад 300 гривень за порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікацій Волинської поліції Олег Плазовський.

З його слів, фіксувати порушення правоохоронці почали щойно стартувала передвиборча кампанія. За три місяці отримали майже 2 сотні повідомлень про порушення.

Більшість з них, каже Олег Плазовський, стосувалися порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів та розповсюдження друкованої агітації без вихідних даних. Покарання у вигляді штрафу порушникам призначив суд та адміністративна комісія.

Деталі – у сюжеті:

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Теги: агітація, Волинь, вибори
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