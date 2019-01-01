Розповіли, скільки волинян оштрафували за неправильну агітацію





Про це Олег Плазовський.



З його слів, фіксувати порушення правоохоронці почали щойно стартувала передвиборча кампанія. За три місяці отримали майже 2 сотні повідомлень про порушення.



Більшість з них, каже Олег Плазовський, стосувалися порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів та розповсюдження друкованої агітації без вихідних даних. Покарання у вигляді штрафу порушникам призначив суд та адміністративна комісія.



Деталі – у сюжеті:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 волинян сплатять штраф понад 300 гривень за порушення, пов’язані з виборчим процесом.Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікацій Волинської поліціїЗ його слів, фіксувати порушення правоохоронці почали щойно стартувала передвиборча кампанія. За три місяці отримали майже 2 сотні повідомлень про порушення.Більшість з них, каже Олег Плазовський, стосувалися порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів та розповсюдження друкованої агітації без вихідних даних. Покарання у вигляді штрафу порушникам призначив суд та адміністративна комісія.Деталі – у сюжеті:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію