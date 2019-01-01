Розповіли, скільки волинян оштрафували за неправильну агітацію
Сьогодні, 14:51
12 волинян сплатять штраф понад 300 гривень за порушення, пов’язані з виборчим процесом.
Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікацій Волинської поліції Олег Плазовський.
З його слів, фіксувати порушення правоохоронці почали щойно стартувала передвиборча кампанія. За три місяці отримали майже 2 сотні повідомлень про порушення.
Більшість з них, каже Олег Плазовський, стосувалися порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів та розповсюдження друкованої агітації без вихідних даних. Покарання у вигляді штрафу порушникам призначив суд та адміністративна комісія.
Деталі – у сюжеті:
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Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікацій Волинської поліції Олег Плазовський.
З його слів, фіксувати порушення правоохоронці почали щойно стартувала передвиборча кампанія. За три місяці отримали майже 2 сотні повідомлень про порушення.
Більшість з них, каже Олег Плазовський, стосувалися порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів та розповсюдження друкованої агітації без вихідних даних. Покарання у вигляді штрафу порушникам призначив суд та адміністративна комісія.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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