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Порошенко виграв у ВВС суд щодо наклепу

Порошенко виграв у ВВС суд щодо наклепу
Президент Петро Порошенко виграв судовий позов у компанії ВВС у справі про наклеп. BBC вибачилась і погодилася виплатити відшкодування Президентові України Петру Порошенку.

Про це йдеться на сайті ВВС.Україна.

Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з Дональдом Трампом.

Стаття була оприлюднена у травні минулого року, але згодом була видалена з сайту.

У ній стверджувалося, що 400 тисяч доларів були перераховані адвокатові Дональда Трампа Майклу Коену.

Цю інформацію також озвучили у телевізійній програмі BBC.

"У нашій новинній програмі "News at Ten", а також у статті, оприлюдненій онлайн 23 травня 2018 року, ми неправильно стверджували, що Президент України Петро Порошенко здійснив або дозволив здійснити корупційну/незаконну оплату у розмірі 400 тисяч доларів особистому юристу Дональда Трампа Майклу Коену, щоб раніше узгоджена коротка зустріч між паном Порошенком і президентом Трампом була розширена у більш суттєві переговори", - сказав юрист BBC.

"Ми вибачаємося перед Петром Порошенком за будь-яку спричинену шкоду і згодні відшкодувати йому збитки, судові витрати. Ми також взяли участь у спільній заяві на відкритому судовому засіданні", - додав він.

Адвокат Петра Порошенка Грем Аткінсон, коментуючи ситуацію, підтвердив, що представники BBC вже вибачилися перед Президентом України.

"Це публікувалось по всьому світу. Неможливо прорахувати, скільки публікацій на цю тему з'являлось. Це великий скандал", - сказав пан Аткінсон в розмові з журналістом телеканалу "Прямий".

"Шкода, що ВВС не одразу визнали, що це була неправдива інформація. У них є неймовірний досвід та репутація. Таких новин зараз мало, я думаю, що їх честь відновиться", - додав він.

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Теги: ВВС, Петро Порошенко, суд
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