У Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію заради онкохворої дівчинки

Маленькій онкохворій волинянціволонтери збирають гроші на лікування. Тож у Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію “Писанка для Полі”, який відбудеться у холі розважального центру "Промінь".Про це на сторінці у facebook написала"Тут Ви зможете ближче ознайомитися з різними техніками розпису писанок, наблизитися до таємниць народних ремесел, поринути у світ українських традицій святкування Великодня", - йдеться у повідомлені.Таким чином, кожен зможе не лише власноруч виготовити етновиріб, а й долучитися до доброї справи – допомогти Полінці Мельник у боротьбі із хворобою.Кошти, зібрані під час акції, будуть передані на лікування дівчинки.Нагадаємо, Полінці Мельник – 8 років, в минулому році, їй лікарі поставили страшний діагноз: "Нейробластома позаочеревинного простору ( правого наднирника) 3 стадія".