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У Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію заради онкохворої дівчинки

У Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію заради онкохворої дівчинки
Маленькій онкохворій волинянці Поліні Мельник волонтери збирають гроші на лікування. Тож у Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію “Писанка для Полі”, який відбудеться у холі розважального центру "Промінь".

Про це на сторінці у facebook написала Юля Панасюк.

"Тут Ви зможете ближче ознайомитися з різними техніками розпису писанок, наблизитися до таємниць народних ремесел, поринути у світ українських традицій святкування Великодня", - йдеться у повідомлені.

Таким чином, кожен зможе не лише власноруч виготовити етновиріб, а й долучитися до доброї справи – допомогти Полінці Мельник у боротьбі із хворобою.

Кошти, зібрані під час акції, будуть передані на лікування дівчинки.

Нагадаємо, Полінці Мельник – 8 років, в минулому році, їй лікарі поставили страшний діагноз: "Нейробластома позаочеревинного простору ( правого наднирника) 3 стадія".

У Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію заради онкохворої дівчинки

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Теги: акція, писанка, Поліна Мельник, лікування
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