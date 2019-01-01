У Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію заради онкохворої дівчинки
Сьогодні, 15:14
Маленькій онкохворій волинянці Поліні Мельник волонтери збирають гроші на лікування. Тож у Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію “Писанка для Полі”, який відбудеться у холі розважального центру "Промінь".
Про це на сторінці у facebook написала Юля Панасюк.
"Тут Ви зможете ближче ознайомитися з різними техніками розпису писанок, наблизитися до таємниць народних ремесел, поринути у світ українських традицій святкування Великодня", - йдеться у повідомлені.
Таким чином, кожен зможе не лише власноруч виготовити етновиріб, а й долучитися до доброї справи – допомогти Полінці Мельник у боротьбі із хворобою.
Кошти, зібрані під час акції, будуть передані на лікування дівчинки.
Нагадаємо, Полінці Мельник – 8 років, в минулому році, їй лікарі поставили страшний діагноз: "Нейробластома позаочеревинного простору ( правого наднирника) 3 стадія".
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Про це на сторінці у facebook написала Юля Панасюк.
"Тут Ви зможете ближче ознайомитися з різними техніками розпису писанок, наблизитися до таємниць народних ремесел, поринути у світ українських традицій святкування Великодня", - йдеться у повідомлені.
Таким чином, кожен зможе не лише власноруч виготовити етновиріб, а й долучитися до доброї справи – допомогти Полінці Мельник у боротьбі із хворобою.
Кошти, зібрані під час акції, будуть передані на лікування дівчинки.
Нагадаємо, Полінці Мельник – 8 років, в минулому році, їй лікарі поставили страшний діагноз: "Нейробластома позаочеревинного простору ( правого наднирника) 3 стадія".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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