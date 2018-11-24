вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем

У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем
У Луцьку муніципали викрили незаконний продаж алкоголю після 22-ої години у торгових точках на вулицях Рівненська, 109 та Володимирська, 18.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

Відтак, інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали на продавців 2 адміністративних протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкоголь, торгівля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відгамселила через випадковий поштовх: судили волинянку, яка зчинила бійку в сільському клубі
Сьогодні, 15:49
У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем
Сьогодні, 15:32
У Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію заради онкохворої дівчинки
Сьогодні, 15:14
Порошенко виграв у ВВС суд щодо наклепу
Сьогодні, 14:58
Розповіли, скільки волинян оштрафували за неправильну агітацію
Сьогодні, 14:51
Схожі новини
Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО
04 січень, 08:13
На одні й ті ж граблі: магазин у центрі Луцька «спалили» на нічному продажі алкоголю На одні й ті ж граблі: магазин у центрі Луцька «спалили» на нічному продажі алкоголю
24 листопад, 2018, 15:28
У Луцьку підприємець вчергове торгував сурогатом на базарі У Луцьку підприємець вчергове торгував сурогатом на базарі
28 травень, 2018, 03:31
У прикордонному місті на Волині заборонили продавати вночі спиртне У прикордонному місті на Волині заборонили продавати вночі спиртне
28 квітень, 2017, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгамселила через випадковий поштовх: судили волинянку, яка зчинила бійку в сільському клубі
Сьогодні, 15:49
 0
У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем
Сьогодні, 15:32
 0
У Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію заради онкохворої дівчинки
Сьогодні, 15:14
 0
Порошенко виграв у ВВС суд щодо наклепу
Сьогодні, 14:58
 0
Розповіли, скільки волинян оштрафували за неправильну агітацію
Сьогодні, 14:51
 0
Медіа
відео
1/8