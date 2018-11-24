У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем





Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.



Відтак, інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали на продавців 2 адміністративних протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали викрили незаконний продаж алкоголю після 22-ої години у торгових точках на вулицях Рівненська, 109 та Володимирська, 18.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.Відтак, інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали на продавців 2 адміністративних протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час.

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