У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем
Сьогодні, 15:32
У Луцьку муніципали викрили незаконний продаж алкоголю після 22-ої години у торгових точках на вулицях Рівненська, 109 та Володимирська, 18.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Відтак, інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали на продавців 2 адміністративних протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Відтак, інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали на продавців 2 адміністративних протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відгамселила через випадковий поштовх: судили волинянку, яка зчинила бійку в сільському клубі
Сьогодні, 15:49
У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем
Сьогодні, 15:32
У Луцьку напередодні Великодня організовують благодійну акцію заради онкохворої дівчинки
Сьогодні, 15:14
Порошенко виграв у ВВС суд щодо наклепу
Сьогодні, 14:58
Розповіли, скільки волинян оштрафували за неправильну агітацію
Сьогодні, 14:51