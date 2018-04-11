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Луцький виш через свого бухгалтера втратив 3 мільйона гривень

Луцький виш через свого бухгалтера втратив 3 мільйона гривень
Головного бухгалтера Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» підозрюють у службовій недбалості, яка завдала навчальному закладу майнової шкоди на майже 3 мільйона гривень.

Про це інформує прес-служба прокуратури області.

Так, внаслідок неналежного виконання обов’язків посадовицею, яка не здійснювала своєчасного нагляду за оприбуткуванням готівки й неякісно контролювала роботу підпорядкованих працівників бухгалтерії, у касу вузу не надійшли сплачені студентами за навчання з січня по серпень 2011 року кошти на загальну суму 2894853 гривні, чим було завдано майнової шкоди вищому навчальному закладу.

Нині жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.




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Теги: бухгалтер, луцький виш
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Коментарі 1
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Ахахаах. Взяли Наташку за ЖОПУ. Так тобі і треба!!!
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