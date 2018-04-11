Луцький виш через свого бухгалтера втратив 3 мільйона гривень
Сьогодні, 16:02
Головного бухгалтера Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» підозрюють у службовій недбалості, яка завдала навчальному закладу майнової шкоди на майже 3 мільйона гривень.
Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Так, внаслідок неналежного виконання обов’язків посадовицею, яка не здійснювала своєчасного нагляду за оприбуткуванням готівки й неякісно контролювала роботу підпорядкованих працівників бухгалтерії, у касу вузу не надійшли сплачені студентами за навчання з січня по серпень 2011 року кошти на загальну суму 2894853 гривні, чим було завдано майнової шкоди вищому навчальному закладу.
Нині жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
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Про це інформує прес-служба прокуратури області.
Так, внаслідок неналежного виконання обов’язків посадовицею, яка не здійснювала своєчасного нагляду за оприбуткуванням готівки й неякісно контролювала роботу підпорядкованих працівників бухгалтерії, у касу вузу не надійшли сплачені студентами за навчання з січня по серпень 2011 року кошти на загальну суму 2894853 гривні, чим було завдано майнової шкоди вищому навчальному закладу.
Нині жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
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Коментарі 1
Ахахаах. Взяли Наташку за ЖОПУ. Так тобі і треба!!!
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