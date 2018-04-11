Луцький виш через свого бухгалтера втратив 3 мільйона гривень

Головного бухгалтера Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» підозрюють у службовій недбалості, яка завдала навчальному закладу майнової шкоди на майже 3 мільйона гривень.Про це інформує прес-служба прокуратури області.Так, внаслідок неналежного виконання обов’язків посадовицею, яка не здійснювала своєчасного нагляду за оприбуткуванням готівки й неякісно контролювала роботу підпорядкованих працівників бухгалтерії, у касу вузу не надійшли сплачені студентами за навчання з січня по серпень 2011 року кошти на загальну суму 2894853 гривні, чим було завдано майнової шкоди вищому навчальному закладу.Нині жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.