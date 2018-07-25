«Граючись в політику, Ви насміхаєтесь з лучан», – юрист до Ігоря Поліщука

Валентин Хаймик висловив свою точку зору стосовно прояву політичних ігор під час засідання сесії Луцької міської ради, яка відбулася вчора, 27 березня.



Власні спостеження він опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook, - пише



«Вчора на засіданні сесії Луцької міської ради став свідком чергового прояву політичних ігор. Після обіду депутати «укропівської більшості», поки в зал засідань не встигли повернутись опозиційні депутати, швидко розпочали розглядати проекти і буквально за 5 хвилин розглянули 5 проектів», – повідомив Валентин Хаймик.



Також він додав, що найцікавішим було голосування за проект рішення про підтримку ініціатив мешканців «округів без депутатів», автором якого є Андрій Покровський.



«Депутати наголосили, що доповідати не потрібно, питань до проекту немає і перейшли до голосування. Для мене цілком логічно, що якщо нема ні зауважень, ні претензій до проекту, бюджетна комісія дала позитивний висновок, то проект мав би бути підтриманий. Але що я бачу на табло – 18 голосів і рішення не прийнято», – додав юрист.



Та описав ще одну ситуацію:



«Далі ще цікавіше. Микола Яручик закликає колег почекати 2 хвилини з повторними голосуваннями, щоб заслухати автора проекту Андрія Покровського. Проте радник міського голови Ігор Поліщук категорично наполіг, щоб проект поставили на повторні голосування. Для чого? А все дуже просто. Згідно Регламенту, якщо проект за перше голосування не набрав 22 голоси депутатів, то можна проголосувати ще 2 рази повторно. Якщо і після повторних голосувань не набрано більшості голосів, то проект не підтриманий і на цій сесії більше не розглядається. Так і відбулося вчора: два повторні голосування дали 17 та 15 голосів. Відповідно рішення не прийнято».



Валентин Хаймик зізнався, що найбільший подив у нього викликала реакція радника Ігоря Поліщука після цього.



«Пан радник дуже радісно відреагував, що вдалося «зарубати» проект. Навіть до свого колеги Микити Рабана звертався з чимось на кшталт: «Правда, круто проголосували за проект Покровського. Отак три рази підряд…». В мене питання: що це було і як це розуміти? Це якщо ти депутат не з «укропівської більшості», то твої проекти автоматично не голосуються?», – поцікавився юрист.



Та звернувся до Поліщука:



«Аби «насолити» комусь, відбувається нехтування інтересами більше 40 000 мешканців Луцька. Такими діями, граючись в політику, Ви насміхаєтесь з лучан, які чекають на допомогу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький юриствисловив свою точку зору стосовно прояву політичних ігор під час засідання сесії Луцької міської ради, яка відбулася вчора, 27 березня.Власні спостеження він опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook, - пише Конкурент «Вчора на засіданні сесії Луцької міської ради став свідком чергового прояву політичних ігор. Після обіду депутати «укропівської більшості», поки в зал засідань не встигли повернутись опозиційні депутати, швидко розпочали розглядати проекти і буквально за 5 хвилин розглянули 5 проектів», – повідомив Валентин Хаймик.Також він додав, що найцікавішим було голосування за проект рішення про підтримку ініціатив мешканців «округів без депутатів», автором якого є«Депутати наголосили, що доповідати не потрібно, питань до проекту немає і перейшли до голосування. Для мене цілком логічно, що якщо нема ні зауважень, ні претензій до проекту, бюджетна комісія дала позитивний висновок, то проект мав би бути підтриманий. Але що я бачу на табло – 18 голосів і рішення не прийнято», – додав юрист.Та описав ще одну ситуацію:«Далі ще цікавіше.закликає колег почекати 2 хвилини з повторними голосуваннями, щоб заслухати автора проекту Андрія Покровського. Проте радник міського голови Ігор Поліщук категорично наполіг, щоб проект поставили на повторні голосування. Для чого? А все дуже просто. Згідно Регламенту, якщо проект за перше голосування не набрав 22 голоси депутатів, то можна проголосувати ще 2 рази повторно. Якщо і після повторних голосувань не набрано більшості голосів, то проект не підтриманий і на цій сесії більше не розглядається. Так і відбулося вчора: два повторні голосування дали 17 та 15 голосів. Відповідно рішення не прийнято».Валентин Хаймик зізнався, що найбільший подив у нього викликала реакція радникапісля цього.«Пан радник дуже радісно відреагував, що вдалося «зарубати» проект. Навіть до свого колегизвертався з чимось на кшталт: «Правда, круто проголосували за проект Покровського. Отак три рази підряд…». В мене питання: що це було і як це розуміти? Це якщо ти депутат не з «укропівської більшості», то твої проекти автоматично не голосуються?», – поцікавився юрист.Та звернувся до Поліщука:«Аби «насолити» комусь, відбувається нехтування інтересами більше 40 000 мешканців Луцька. Такими діями, граючись в політику, Ви насміхаєтесь з лучан, які чекають на допомогу».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію