Валюта на рахунках і доньчина квартира: що у декларації Григорія Пустовіта





Григорій Пустовіт вказав, що із 2003 року користується квартирою у Луцьку площею 42,57 м. кв., власником якої є квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимира-Волинського Міністерства оборони України. Дружина Алла Пустовіт із 2012 року має 50 % квартири площею 45,7 м. кв., вартістю 34,882 тисячі гривень в Острозі Рівненської області, ще 50 % квартири належать Олегу Поповичу, - пише



У 2016 році квартиру площею 96,7 м. кв., вартістю 1,2757 мільйона гривень придбала дочка Пустовіта Юлія Пустовіт.



У 2018 році Григорій Пустовіт отримав 611,902 тисячі гривень зарплати, 67,926 тисячі гривень пенсії, 7,931 тисячі гривень процентів від «Приватбанку» та 3,497 тисячі гривень процентів від ПАТ «Державний ощадний банк України».



Дружина отримала 87,525 тисячі гривень зарплати у ДКП «Луцьктепло». Дочка отримала 16,735 тисячі гривень стипендії від Луцького національного технічного університету, 300 гривень виплат від Первинної профспілкової організації студентів Луцького національного технічного університету, 8,383 тисячі гривень процентів, 1,224 тисячі гривень кредиту та 12 гривень бонусів від «Приватбанку».



Пустовіт має на рахунку у «Приватбанку» 5,921 тисячі євро, 3,344 тисячі доларів та 90,834 тисячі гривень. Також він має кошти на на рахунках у ПАТ «Державний ощадний банк України» — 4,007 тисячі доларів та 2 гривні. Готівкою Пустовіт має 25,300 тисячі доларів.



Дочка має 8,685 тисячі доларів на рахунку у «Приватбанку» та 7,083 тисячі гривень. Також вона має 2,46 тисячі гривень на рахунку у «Райффайзен банк Аваль».



Для порівняння, у 2017 році Григорій Пустовіт отримав 311,807 тисячі гривень зарплати у Луцькраді, 39,54 тисячі гривень пенсії, 8,501 тисячі гривень процентів від «Приватбанку» та 4,709 тисячі гривень процентів від «Ощадбанку». Дружина у ДКП «Луцьктепло» заробила 62,928 тисячі гривень та 4 гривні отримала процентів від «Приватбанку». Дочка Юлія Пустовіт отримала 20,193 тисячі гривень стипендії у Луцькому національному технічному університеті, 7,925 тисячі гривень процентів від «Приватбанку», 12,5 тисячі гривень стипендії від Благодійного фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» та 400 гривень матеріальної допомоги від Луцького національного технічного університету.



Григорій Пустовіт у 2017 році мав на рахунку у «Приватбанку» 5,815 тисячі євро, 3,235 тисячі доларів США та 45,146 тисячі гривень. В «Ощадбанку» на рахунку мав 3,832 тисячі доларів та 26 гривень. Готівкою Пустовіт мав 14,35 тисячі доларів. Дочка на рахунку у «Приватбанку» мала 5,456 тисячі доларів, 7,869 тисячі гривень та 12,5 тисячі гривень на рахунку в «Райффайзен банк Аваль».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт має квартиру у військовому гуртожитку, квартиру дочки та півквартири дружини. А також євро та долари на рахунку і готівкою.Григорій Пустовіт вказав, що із 2003 року користується квартирою у Луцьку площею 42,57 м. кв., власником якої є квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимира-Волинського Міністерства оборони України. Дружина Алла Пустовіт із 2012 року має 50 % квартири площею 45,7 м. кв., вартістю 34,882 тисячі гривень в Острозі Рівненської області, ще 50 % квартири належать Олегу Поповичу, - пише ВолиньOnline У 2016 році квартиру площею 96,7 м. кв., вартістю 1,2757 мільйона гривень придбала дочка Пустовіта Юлія Пустовіт.У 2018 році Григорій Пустовіт отримав 611,902 тисячі гривень зарплати, 67,926 тисячі гривень пенсії, 7,931 тисячі гривень процентів від «Приватбанку» та 3,497 тисячі гривень процентів від ПАТ «Державний ощадний банк України».Дружина отримала 87,525 тисячі гривень зарплати у ДКП «Луцьктепло». Дочка отримала 16,735 тисячі гривень стипендії від Луцького національного технічного університету, 300 гривень виплат від Первинної профспілкової організації студентів Луцького національного технічного університету, 8,383 тисячі гривень процентів, 1,224 тисячі гривень кредиту та 12 гривень бонусів від «Приватбанку».Пустовіт має на рахунку у «Приватбанку» 5,921 тисячі євро, 3,344 тисячі доларів та 90,834 тисячі гривень. Також він має кошти на на рахунках у ПАТ «Державний ощадний банк України» — 4,007 тисячі доларів та 2 гривні. Готівкою Пустовіт має 25,300 тисячі доларів.Дочка має 8,685 тисячі доларів на рахунку у «Приватбанку» та 7,083 тисячі гривень. Також вона має 2,46 тисячі гривень на рахунку у «Райффайзен банк Аваль».Для порівняння, у 2017 році Григорій Пустовіт отримав 311,807 тисячі гривень зарплати у Луцькраді, 39,54 тисячі гривень пенсії, 8,501 тисячі гривень процентів від «Приватбанку» та 4,709 тисячі гривень процентів від «Ощадбанку». Дружина у ДКП «Луцьктепло» заробила 62,928 тисячі гривень та 4 гривні отримала процентів від «Приватбанку». Дочка Юлія Пустовіт отримала 20,193 тисячі гривень стипендії у Луцькому національному технічному університеті, 7,925 тисячі гривень процентів від «Приватбанку», 12,5 тисячі гривень стипендії від Благодійного фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» та 400 гривень матеріальної допомоги від Луцького національного технічного університету.Григорій Пустовіт у 2017 році мав на рахунку у «Приватбанку» 5,815 тисячі євро, 3,235 тисячі доларів США та 45,146 тисячі гривень. В «Ощадбанку» на рахунку мав 3,832 тисячі доларів та 26 гривень. Готівкою Пустовіт мав 14,35 тисячі доларів. Дочка на рахунку у «Приватбанку» мала 5,456 тисячі доларів, 7,869 тисячі гривень та 12,5 тисячі гривень на рахунку в «Райффайзен банк Аваль».

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