вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО

У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
З 26 по 29 березня у спортзалі Луцького педколеджу відбувся ХХVІІІ-й Міжнародний волейбольний турнір серед дівчат "Волинь зустрічає друзів - 2019".

Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

На спортивному майданчику боролися за кубки такі команди:
- Луцький педагогічний коледж;
- Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу;
- Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя;
- Вінницький торговий-економічний коледж;
- Лунінецький державний політехнічний професійно-технічний коледж (Білорусь);
- Бродівський Педагогічний коледж.


За результатами змагань 3 місце посіла команда Вінницького торгово-економічного коледжу, 2 місце здобула команда Лунінецького державного політехнічного професійно-технічного коледжу (Білорусь) та 1 місце виборола команда Луцького педагогічного коледжу.

Також були нагородженні кращі гравці:
Трофимчук Марія - Луцький педагогічний коледж.
Желєзная Галина - Лунінецький державний політехнічний професійно-технічний коледж (Білорусь).
Шекіладзе Оксана - Вінницький торговий-економічний коледж.
Петрів Вікторія - Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу.

"Після змагань переможці та призери були нагородженні кубками, дипломами та медалями від департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та призами від організаторів змагань", - йдеться у повідомленні.
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, волейбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла заслужена артистка України
Сьогодні, 19:46
У Луцьку виступить Джамала
Сьогодні, 19:33
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 березня
Сьогодні, 19:00
Волинський письменник Василь Слапчук презентував нову книгу
Сьогодні, 18:43
Схожі новини
Ковельські волейболістки стали чемпіонами області Ковельські волейболістки стали чемпіонами області
Сьогодні, 18:32
Лучани у складі збірної вибороли «золото» на змаганнях з волейболу. ФОТО Лучани у складі збірної вибороли «золото» на змаганнях з волейболу. ФОТО
11 вересень, 2018, 12:23
У Луцьку відбудуться матчі за Суперкубок України з волейболу У Луцьку відбудуться матчі за Суперкубок України з волейболу
09 серпень, 2018, 18:19
У луцькому виші змагалися волейболісти: перемогли тернополяни У луцькому виші змагалися волейболісти: перемогли тернополяни
25 березень, 2018, 04:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Померла заслужена артистка України
Сьогодні, 19:46
 0
У Луцьку виступить Джамала
Сьогодні, 19:33
 0
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 березня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинський письменник Василь Слапчук презентував нову книгу
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8