У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
Сьогодні, 19:17
З 26 по 29 березня у спортзалі Луцького педколеджу відбувся ХХVІІІ-й Міжнародний волейбольний турнір серед дівчат "Волинь зустрічає друзів - 2019".
Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
На спортивному майданчику боролися за кубки такі команди:
- Луцький педагогічний коледж;
- Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу;
- Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя;
- Вінницький торговий-економічний коледж;
- Лунінецький державний політехнічний професійно-технічний коледж (Білорусь);
- Бродівський Педагогічний коледж.
За результатами змагань 3 місце посіла команда Вінницького торгово-економічного коледжу, 2 місце здобула команда Лунінецького державного політехнічного професійно-технічного коледжу (Білорусь) та 1 місце виборола команда Луцького педагогічного коледжу.
Також були нагородженні кращі гравці:
Трофимчук Марія - Луцький педагогічний коледж.
Желєзная Галина - Лунінецький державний політехнічний професійно-технічний коледж (Білорусь).
Шекіладзе Оксана - Вінницький торговий-економічний коледж.
Петрів Вікторія - Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу.
"Після змагань переможці та призери були нагородженні кубками, дипломами та медалями від департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та призами від організаторів змагань", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
На спортивному майданчику боролися за кубки такі команди:
- Луцький педагогічний коледж;
- Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу;
- Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя;
- Вінницький торговий-економічний коледж;
- Лунінецький державний політехнічний професійно-технічний коледж (Білорусь);
- Бродівський Педагогічний коледж.
За результатами змагань 3 місце посіла команда Вінницького торгово-економічного коледжу, 2 місце здобула команда Лунінецького державного політехнічного професійно-технічного коледжу (Білорусь) та 1 місце виборола команда Луцького педагогічного коледжу.
Також були нагородженні кращі гравці:
Трофимчук Марія - Луцький педагогічний коледж.
Желєзная Галина - Лунінецький державний політехнічний професійно-технічний коледж (Білорусь).
Шекіладзе Оксана - Вінницький торговий-економічний коледж.
Петрів Вікторія - Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу.
"Після змагань переможці та призери були нагородженні кубками, дипломами та медалями від департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та призами від організаторів змагань", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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