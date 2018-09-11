У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО

З 26 по 29 березня у спортзалі Луцького педколеджу відбувся ХХVІІІ-й Міжнародний волейбольний турнір серед дівчат "Волинь зустрічає друзів - 2019".Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.На спортивному майданчику боролися за кубки такі команди:- Луцький педагогічний коледж;- Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу;- Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя;- Вінницький торговий-економічний коледж;- Лунінецький державний політехнічний професійно-технічний коледж (Білорусь);- Бродівський Педагогічний коледж.За результатами змагань 3 місце посіла команда Вінницького торгово-економічного коледжу, 2 місце здобула команда Лунінецького державного політехнічного професійно-технічного коледжу (Білорусь) та 1 місце виборола команда Луцького педагогічного коледжу.Також були нагородженні кращі гравці:- Луцький педагогічний коледж.- Лунінецький державний політехнічний професійно-технічний коледж (Білорусь).- Вінницький торговий-економічний коледж.- Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу."Після змагань переможці та призери були нагородженні кубками, дипломами та медалями від департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та призами від організаторів змагань", - йдеться у повідомленні.