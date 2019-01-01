Безробітний волинянин викрав з банківської картки 7 тисяч
Сьогодні, 17:22
20-річний житель села Сусваль Володимир-Волинського району викрадав гроші з банківської картки.
Про це повідомили 27-го березня поліцейські, - пише БУГ.
Правоохоронці повідомили, що безробітний молодик двічі знімав грошові кошти з викраденої карти.
Перший раз 30-го січня зняв 5 тисяч гривень. Наступного дня з цієї ж карти – 2 тисяч гривень.
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Про це повідомили 27-го березня поліцейські, - пише БУГ.
Правоохоронці повідомили, що безробітний молодик двічі знімав грошові кошти з викраденої карти.
Перший раз 30-го січня зняв 5 тисяч гривень. Наступного дня з цієї ж карти – 2 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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