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Безробітний волинянин викрав з банківської картки 7 тисяч

Безробітний волинянин викрав з банківської картки 7 тисяч
20-річний житель села Сусваль Володимир-Волинського району викрадав гроші з банківської картки.

Про це повідомили 27-го березня поліцейські, - пише БУГ.

Правоохоронці повідомили, що безробітний молодик двічі знімав грошові кошти з викраденої карти.

Перший раз 30-го січня зняв 5 тисяч гривень. Наступного дня з цієї ж карти – 2 тисяч гривень.

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Теги: картка, Волинь, крадіжка
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