Безробітний волинянин викрав з банківської картки 7 тисяч





Про це повідомили 27-го березня поліцейські, - пише



Правоохоронці повідомили, що безробітний молодик двічі знімав грошові кошти з викраденої карти.



Перший раз 30-го січня зняв 5 тисяч гривень. Наступного дня з цієї ж карти – 2 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-річний житель села Сусваль Володимир-Волинського району викрадав гроші з банківської картки.Про це повідомили 27-го березня поліцейські, - пише БУГ Правоохоронці повідомили, що безробітний молодик двічі знімав грошові кошти з викраденої карти.Перший раз 30-го січня зняв 5 тисяч гривень. Наступного дня з цієї ж карти – 2 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію