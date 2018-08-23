У Луцьку вручили перші посвідчення бійцям-добровольцям. ФОТО





20 грудня 2018 року Волиньрада прийняла рішення «Про визнання статусу бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету в російсько-українській війні». Далі ж почали роботу задля визнання статусу бійців-добровольців АТО/ООС. Як результат, перших 20 бійців отримали офіційний статус. З них 14 сьогодні, 28 березня, отримали свої посвідчення.



Три посвідчення ще чекають на своїх власників, які досі боронять територію держави на Сході.







Зауважимо, кандидатури на отримання відзнак ухвалювала спеціальна комісія з визнання статусу бійців-добровольців АТО/ООС на чолі з першим заступником голови обласної ради Олександром Пирожиком.



Нині ж у церемонії вручення посвідчень бійцям-добровольцям, окрім Пирожика, також взяли участь голова постійної депутатської комісії обласної ради Анатолій Вітів та директор департаменту соціального захисту Волинської ОДА Оксана Гобод.



Як відомо, члени комісії уже зверталися до центральних органів влади аби на державному рівні воїнам-добровольцям і капеланам надали спеціальний статус, однак, надійшла відповідь про те, що це – «не передбачено чинними законами».



«Якщо уряд сьогодні, з якихось причин, не хоче помічати бійців добробатів, які першими своїми тілами закривали державу від кремлівської нечисті, то ми хоча б на волинській землі віддамо вам належну почесть», – зазначає Олександр Пирожик.



Заступник голови обласної ради зачитав текст із відзнак: «За мужність і героїзм, жертовність і любов до України, високий патріотизм і професіоналізм, проявлений у формуванні добровольчих збройних формувань, при захисті територіальної цілісності і державного суверенітету в російсько-українській війні, активну громадську позицію та значний особистий внесок в національно-патріотичне виховання підростаючого покоління».



У Волинській обласній раді мають на меті передати такий досвід і іншим облрадам західного регіону, щоб рано чи пізно держава повернулась до цього питання і врегулювала його вже на теренах всієї України.



Комісія з визнання добровольців продовжує свою роботу. Ознайомитися з порядком отримання статусу можна на







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 березня у Волинській обласній раді офіційно вручили перших 20 посвідчень бійців-добровольців російсько-української війни.20 грудня 2018 року Волиньрада прийняла рішення «Про визнання статусу бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету в російсько-українській війні». Далі ж почали роботу задля визнання статусу бійців-добровольців АТО/ООС. Як результат, перших 20 бійців отримали офіційний статус. З них 14 сьогодні, 28 березня, отримали свої посвідчення.Три посвідчення ще чекають на своїх власників, які досі боронять територію держави на Сході.Зауважимо, кандидатури на отримання відзнак ухвалювала спеціальна комісія з визнання статусу бійців-добровольців АТО/ООС на чолі з першим заступником голови обласної радиНині ж у церемонії вручення посвідчень бійцям-добровольцям, окрім Пирожика, також взяли участь голова постійної депутатської комісії обласної радита директор департаменту соціального захисту Волинської ОДАЯк відомо, члени комісії уже зверталися до центральних органів влади аби на державному рівні воїнам-добровольцям і капеланам надали спеціальний статус, однак, надійшла відповідь про те, що це – «не передбачено чинними законами».«Якщо уряд сьогодні, з якихось причин, не хоче помічати бійців добробатів, які першими своїми тілами закривали державу від кремлівської нечисті, то ми хоча б на волинській землі віддамо вам належну почесть», – зазначає Олександр Пирожик.Заступник голови обласної ради зачитав текст із відзнак: «За мужність і героїзм, жертовність і любов до України, високий патріотизм і професіоналізм, проявлений у формуванні добровольчих збройних формувань, при захисті територіальної цілісності і державного суверенітету в російсько-українській війні, активну громадську позицію та значний особистий внесок в національно-патріотичне виховання підростаючого покоління».У Волинській обласній раді мають на меті передати такий досвід і іншим облрадам західного регіону, щоб рано чи пізно держава повернулась до цього питання і врегулювала його вже на теренах всієї України.Комісія з визнання добровольців продовжує свою роботу. Ознайомитися з порядком отримання статусу можна на сайті Волинської обласної ради.

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