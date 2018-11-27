Минулоріч у шести дітей на Волині виявили ВІЛ





Такі дані містить інформаційний бюлетень «Ситуація щодо розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу у Волинській області», розміщений на сайті управління охорони здоров'я облдержадміністрації, - пише



"Торік ВІЛ-інфекцію було виявлено у 6 дітей, з яких 4 - підлітки 15-16 років, що інфікувалися статевим шляхом ( 2 - у Ківерцівському районі, по одному - у Луцьку і Старовижівському районі). Загалом же у 48 юних волинян підтверджений ВІЛ-статус. З них: 2 перебуває в школах-інтернатах; 36 живуть у сім’ях з матір’ю та/або батьком, під опікою родичів – 5, 1- усиновлена, 2 дітей взято під опіку не родичами, 2 навчаються в училищах і живуть самі (16 – 17 років). Круглих сиріт – 9", - пише видання.



З 2006 року у Волинській області впроваджено антиретровірусну терапію.



На даний час її отримують 45 дітей із 48. Вони забезпечені препаратами за кошти державного бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 48 юних волинян мають підтверджений ВІЛ-статус.Такі дані містить інформаційний бюлетень «Ситуація щодо розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу у Волинській області», розміщений на сайті управління охорони здоров'я облдержадміністрації, - пише Волинь-нова "Торік ВІЛ-інфекцію було виявлено у 6 дітей, з яких 4 - підлітки 15-16 років, що інфікувалися статевим шляхом ( 2 - у Ківерцівському районі, по одному - у Луцьку і Старовижівському районі). Загалом же у 48 юних волинян підтверджений ВІЛ-статус. З них: 2 перебуває в школах-інтернатах; 36 живуть у сім’ях з матір’ю та/або батьком, під опікою родичів – 5, 1- усиновлена, 2 дітей взято під опіку не родичами, 2 навчаються в училищах і живуть самі (16 – 17 років). Круглих сиріт – 9", - пише видання.З 2006 року у Волинській області впроваджено антиретровірусну терапію.На даний час її отримують 45 дітей із 48. Вони забезпечені препаратами за кошти державного бюджету.

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