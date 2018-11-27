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Минулоріч у шести дітей на Волині виявили ВІЛ

Минулоріч у шести дітей на Волині виявили ВІЛ
У 48 юних волинян мають підтверджений ВІЛ-статус.

Такі дані містить інформаційний бюлетень «Ситуація щодо розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу у Волинській області», розміщений на сайті управління охорони здоров'я облдержадміністрації, - пише Волинь-нова.

"Торік ВІЛ-інфекцію було виявлено у 6 дітей, з яких 4 - підлітки 15-16 років, що інфікувалися статевим шляхом ( 2 - у Ківерцівському районі, по одному - у Луцьку і Старовижівському районі). Загалом же у 48 юних волинян підтверджений ВІЛ-статус. З них: 2 перебуває в школах-інтернатах; 36 живуть у сім’ях з матір’ю та/або батьком, під опікою родичів – 5, 1- усиновлена, 2 дітей взято під опіку не родичами, 2 навчаються в училищах і живуть самі (16 – 17 років). Круглих сиріт – 9", - пише видання.

З 2006 року у Волинській області впроваджено антиретровірусну терапію.

На даний час її отримують 45 дітей із 48. Вони забезпечені препаратами за кошти державного бюджету.

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Теги: хвороба Волинь, діти, ВІЛ
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