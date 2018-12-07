У Польщі арештували українців, які працювали на незаконній фабриці





Поліція затримала 9 осіб, переважно громадян України, підозрюваних у виготовленні нелегальної продукції. Вилучили понад 200 тис. штук готових цигарок, - пише



За повідомленням правоохоронців, після одержання інформації про незаконну фабрику цигарок неподалік Млави «на гарячому вчинку були затримані восьмеро громадян України та один громадянин Вірменії».



На місці працювали чотири станки з виготовлення та пакування цигарок. Поліція вилучили 206 тис. штук цигарок без польських акцизних знаків та 64 тис. упаковок із підробленими товарними знаками.



Чоловікам висунули обвинувачення. Збитки для державної скарбниці Польщі оцінили майже у 230 тис. злотих (понад 53 тис. євро).



Підозрюваних взяли під тимчасовий арешт. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік міста Млава поліція затримали вісьмох українців за незаконне виготовлення цигарок.Поліція затримала 9 осіб, переважно громадян України, підозрюваних у виготовленні нелегальної продукції. Вилучили понад 200 тис. штук готових цигарок, - пише Польське радіо За повідомленням правоохоронців, після одержання інформації про незаконну фабрику цигарок неподалік Млави «на гарячому вчинку були затримані восьмеро громадян України та один громадянин Вірменії».На місці працювали чотири станки з виготовлення та пакування цигарок. Поліція вилучили 206 тис. штук цигарок без польських акцизних знаків та 64 тис. упаковок із підробленими товарними знаками.Чоловікам висунули обвинувачення. Збитки для державної скарбниці Польщі оцінили майже у 230 тис. злотих (понад 53 тис. євро).Підозрюваних взяли під тимчасовий арешт. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

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