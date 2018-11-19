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У Луцьку виступить Джамала

У Луцьку виступить Джамала
Стало відомо, коли у Луцьку відбудеться концерт відомої співачки, переможниці Євробачення, Джамали.

Так, артистка виступить 22 листопада у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.

Зазначимо, ціна на квитки варіюється від 200 до 520 гривень залежно від місця у залі.

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Теги: Джамала, концерт
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Коментарі 1
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це та що в 14 році виступала в Росії і скромано про це промовчала не пустивши Марув на євробачення?
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