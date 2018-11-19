У Луцьку виступить Джамала
Сьогодні, 19:33
Стало відомо, коли у Луцьку відбудеться концерт відомої співачки, переможниці Євробачення, Джамали.
Так, артистка виступить 22 листопада у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.
Зазначимо, ціна на квитки варіюється від 200 до 520 гривень залежно від місця у залі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Джамала привезла до Луцька «Крила». ФОТОРЕПОРТАЖ
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Так, артистка виступить 22 листопада у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.
Зазначимо, ціна на квитки варіюється від 200 до 520 гривень залежно від місця у залі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Джамала привезла до Луцька «Крила». ФОТОРЕПОРТАЖ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
це та що в 14 році виступала в Росії і скромано про це промовчала не пустивши Марув на євробачення?
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