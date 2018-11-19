У Луцьку виступить Джамала

Джамали.



Так, артистка виступить 22 листопада у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.



Зазначимо, ціна на



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, коли у Луцьку відбудеться концерт відомої співачки, переможниці Євробачення,Так, артистка виступить 22 листопада у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.Зазначимо, ціна на квитки варіюється від 200 до 520 гривень залежно від місця у залі.

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