Померла заслужена артистка України

Зінаїда Цесаренко померла в середу, 27 березня.



У день, коли весь світ святкує Міжнародний день театру, вона пішла з життя у віці 82 роки, -



Про смерть талановитої української артистки повідомив театральний критик і журналіст Олег Вергеліс на своїй сторінці у Facebook.



За його словами, заслужена артистка України Зінаїда Цесаренко пішла з життя в день, коли святкують Міжнародний день театру.

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