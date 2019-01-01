вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Померла заслужена артистка України

Померла заслужена артистка України
Заслужена артистка України та актриса Національного театру ім. І. Франка Зінаїда Цесаренко померла в середу, 27 березня.

У день, коли весь світ святкує Міжнародний день театру, вона пішла з життя у віці 82 роки, - 24 канал.

Про смерть талановитої української артистки повідомив театральний критик і журналіст Олег Вергеліс на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, заслужена артистка України Зінаїда Цесаренко пішла з життя в день, коли святкують Міжнародний день театру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла заслужена артистка України
Сьогодні, 19:46
У Луцьку виступить Джамала
Сьогодні, 19:33
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 березня
Сьогодні, 19:00
Волинський письменник Василь Слапчук презентував нову книгу
Сьогодні, 18:43
Схожі новини
Помер відомий британський співак Помер відомий британський співак
Сьогодні, 12:11
Після сутички у барі помер молодий поліцейський: розшукують нападника Після сутички у барі помер молодий поліцейський: розшукують нападника
Сьогодні, 10:55
В Україні від грипу минулого тижня померло троє людей В Україні від грипу минулого тижня померло троє людей
27 березень, 20:17
Волинянин трактором на смерть переїхав свого батька Волинянин трактором на смерть переїхав свого батька
27 березень, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Померла заслужена артистка України
Сьогодні, 19:46
 0
У Луцьку виступить Джамала
Сьогодні, 19:33
 0
У Луцьку відбувся міжнародний волейбольний турнір серед дівчат. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 березня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинський письменник Василь Слапчук презентував нову книгу
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8