Померла заслужена артистка України
Сьогодні, 19:46
Заслужена артистка України та актриса Національного театру ім. І. Франка Зінаїда Цесаренко померла в середу, 27 березня.
У день, коли весь світ святкує Міжнародний день театру, вона пішла з життя у віці 82 роки, - 24 канал.
Про смерть талановитої української артистки повідомив театральний критик і журналіст Олег Вергеліс на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, заслужена артистка України Зінаїда Цесаренко пішла з життя в день, коли святкують Міжнародний день театру.
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У день, коли весь світ святкує Міжнародний день театру, вона пішла з життя у віці 82 роки, - 24 канал.
Про смерть талановитої української артистки повідомив театральний критик і журналіст Олег Вергеліс на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, заслужена артистка України Зінаїда Цесаренко пішла з життя в день, коли святкують Міжнародний день театру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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