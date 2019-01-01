Чек-лист для вибору інтернет-провайдера з найкращою якістю послуг*
Сьогодні, 18:36
Сучасне життя неможливо уявити без інтернету, тому практично для кожного громадянина актуальна проблема вибору найкращого постачальника послуг. У матеріалі розглянемо, як вибрати інтернет провайдера, який влаштовує за всіма параметрами, а також на що варто звернути особливу увагу.
Параметри вибору провайдера
У Кривому Розі працює чимало постачальників послуг інтернету, тому ми маємо можливість обрати найкраще співвідношення якості та вартості послуг. Насамперед необхідно розуміти, чи є пропозиція конкурентною на ринку.
На які фактори варто звернути увагу при виборі провайдера:
- тип підключення — саме від нього залежить швидкість передачі даних, безперебійність функціонування, можливість підключення у віддалених районах;
- асортимент тарифних планів та наявність спеціальних пропозицій;
наявність технічної підтримки, до якої можна цілодобово звернутись для вирішення технічних питань;
- використання наданого провайдером в оренду обладнання;
- цінова політика провайдера – для більшості користувачів вартість пакету виступає важливим критерієм вибору.
Серед провайдерів найбільш вигідні пропозиції надає інтернет в Кривому Розі від Датагруп. Користувачі можуть підключати пакети в залежності від своїх потреб та оптимальної вартості тарифних планів.
Тип підключення
Обираючи тип підключення, користувачам доступні такі технології:
- ADSL — доступ до інтернету через телефонну лінію за допомогою модема;
- виділена лінія — забезпечує високошвидкісний інтернет;
- бездротовий інтернет (WiFi, LTE, 3G, GPRS) — плюсом виступає широка мережа, що дозволяє користувачам підключатись практично з будь-якої локації;
- супутниковий інтернет — використовується у віддалених районах, для жителів області, де не працює звичайний сигнал.
Швидкість передачі даних та стабільність з'єднання
Один з ключових факторів. Вища швидкість означає більшу вартість тарифного пакету. Та більшість провайдерів пропонують тарифи з різною швидкістю, щоб користувачі могли обрати оптимальний за ціною.
У більшості випадків провайдери вказують у рекламних пропозиціях максимально можливу швидкість при найкращому з'єднанні, але в реальності швидкість дещо менша, тому цей фактор слід враховувати тим, хто планує постійно дивитись фільми або скачувати великі обсяги інформації.
Щодо стабільності підключення, то саме цей параметр забезпечує комфортний серфінг у мережі без обривів зв'язку та переривання закачування даних.
Технічна підтримка
Саме функціонування підтримки для користувачів формує висновки про якість послуг провайдера. Сучасні відповідальні провайдери, в тому числі компанія «Датагруп», надає цілодобову підтримку у разі виникнення проблем з підключенням. Рекомендується обирати провайдера, який у разі неполадок оперативно реагує на заявки та вирішує проблеми.
Чек-лист вибору інтернет провайдера для зручності користувачів
Резюмуючи сказане вище, виділимо окремі пункти за якими можна вибрати провайдера з оптимальною якістю та вартістю послуг:
- ціна повинна відповідати якості послуг;
- мінімальна швидкість з'єднання повинна відповідати потребам користувача, а передача даних має бути стабільною;
- технічні неполадки мають вирішуватись безпосередньо після отримання заяви від клієнта.
Також для обрання провайдера рекомендується навідатись в офіс компанії або зателефонувати та поспілкуватись зі співробітниками відносно послуг. Гарне обслуговування — ще один фактор, на який треба звернути увагу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Параметри вибору провайдера
У Кривому Розі працює чимало постачальників послуг інтернету, тому ми маємо можливість обрати найкраще співвідношення якості та вартості послуг. Насамперед необхідно розуміти, чи є пропозиція конкурентною на ринку.
На які фактори варто звернути увагу при виборі провайдера:
- тип підключення — саме від нього залежить швидкість передачі даних, безперебійність функціонування, можливість підключення у віддалених районах;
- асортимент тарифних планів та наявність спеціальних пропозицій;
наявність технічної підтримки, до якої можна цілодобово звернутись для вирішення технічних питань;
- використання наданого провайдером в оренду обладнання;
- цінова політика провайдера – для більшості користувачів вартість пакету виступає важливим критерієм вибору.
Серед провайдерів найбільш вигідні пропозиції надає інтернет в Кривому Розі від Датагруп. Користувачі можуть підключати пакети в залежності від своїх потреб та оптимальної вартості тарифних планів.
Тип підключення
Обираючи тип підключення, користувачам доступні такі технології:
- ADSL — доступ до інтернету через телефонну лінію за допомогою модема;
- виділена лінія — забезпечує високошвидкісний інтернет;
- бездротовий інтернет (WiFi, LTE, 3G, GPRS) — плюсом виступає широка мережа, що дозволяє користувачам підключатись практично з будь-якої локації;
- супутниковий інтернет — використовується у віддалених районах, для жителів області, де не працює звичайний сигнал.
Швидкість передачі даних та стабільність з'єднання
Один з ключових факторів. Вища швидкість означає більшу вартість тарифного пакету. Та більшість провайдерів пропонують тарифи з різною швидкістю, щоб користувачі могли обрати оптимальний за ціною.
У більшості випадків провайдери вказують у рекламних пропозиціях максимально можливу швидкість при найкращому з'єднанні, але в реальності швидкість дещо менша, тому цей фактор слід враховувати тим, хто планує постійно дивитись фільми або скачувати великі обсяги інформації.
Щодо стабільності підключення, то саме цей параметр забезпечує комфортний серфінг у мережі без обривів зв'язку та переривання закачування даних.
Технічна підтримка
Саме функціонування підтримки для користувачів формує висновки про якість послуг провайдера. Сучасні відповідальні провайдери, в тому числі компанія «Датагруп», надає цілодобову підтримку у разі виникнення проблем з підключенням. Рекомендується обирати провайдера, який у разі неполадок оперативно реагує на заявки та вирішує проблеми.
Чек-лист вибору інтернет провайдера для зручності користувачів
Резюмуючи сказане вище, виділимо окремі пункти за якими можна вибрати провайдера з оптимальною якістю та вартістю послуг:
- ціна повинна відповідати якості послуг;
- мінімальна швидкість з'єднання повинна відповідати потребам користувача, а передача даних має бути стабільною;
- технічні неполадки мають вирішуватись безпосередньо після отримання заяви від клієнта.
Також для обрання провайдера рекомендується навідатись в офіс компанії або зателефонувати та поспілкуватись зі співробітниками відносно послуг. Гарне обслуговування — ще один фактор, на який треба звернути увагу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Ректор ЛНТУ та луцький депутат говорили про співпрацю. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Чек-лист для вибору інтернет-провайдера з найкращою якістю послуг*
Сьогодні, 18:36
Чому переводять годинник на літній і зимовий час в Україні
Сьогодні, 18:31
«ПортCity» подарує 10 000 гривень за таланти*
Сьогодні, 18:16