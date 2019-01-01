Чек-лист для вибору інтернет-провайдера з найкращою якістю послуг*





Параметри вибору провайдера



У Кривому Розі працює чимало постачальників послуг інтернету, тому ми маємо можливість обрати найкраще співвідношення якості та вартості послуг. Насамперед необхідно розуміти, чи є пропозиція конкурентною на ринку.



На які фактори варто звернути увагу при виборі провайдера:



- тип підключення — саме від нього залежить швидкість передачі даних, безперебійність функціонування, можливість підключення у віддалених районах;

- асортимент тарифних планів та наявність спеціальних пропозицій;

наявність технічної підтримки, до якої можна цілодобово звернутись для вирішення технічних питань;

- використання наданого провайдером в оренду обладнання;

- цінова політика провайдера – для більшості користувачів вартість пакету виступає важливим критерієм вибору.



Серед провайдерів найбільш вигідні пропозиції надає







Тип підключення



Обираючи тип підключення, користувачам доступні такі технології:



- ADSL — доступ до інтернету через телефонну лінію за допомогою модема;

- виділена лінія — забезпечує високошвидкісний інтернет;

- бездротовий інтернет (WiFi, LTE, 3G, GPRS) — плюсом виступає широка мережа, що дозволяє користувачам підключатись практично з будь-якої локації;

- супутниковий інтернет — використовується у віддалених районах, для жителів області, де не працює звичайний сигнал.



Швидкість передачі даних та стабільність з'єднання



Один з ключових факторів. Вища швидкість означає більшу вартість тарифного пакету. Та більшість провайдерів пропонують тарифи з різною швидкістю, щоб користувачі могли обрати оптимальний за ціною.



У більшості випадків провайдери вказують у рекламних пропозиціях максимально можливу швидкість при найкращому з'єднанні, але в реальності швидкість дещо менша, тому цей фактор слід враховувати тим, хто планує постійно дивитись фільми або скачувати великі обсяги інформації.



Щодо стабільності підключення, то саме цей параметр забезпечує комфортний серфінг у мережі без обривів зв'язку та переривання закачування даних.



Технічна підтримка



Саме функціонування підтримки для користувачів формує висновки про якість послуг провайдера. Сучасні відповідальні провайдери, в тому числі компанія «Датагруп», надає цілодобову підтримку у разі виникнення проблем з підключенням. Рекомендується обирати провайдера, який у разі неполадок оперативно реагує на заявки та вирішує проблеми.



Чек-лист вибору інтернет провайдера для зручності користувачів



Резюмуючи сказане вище, виділимо окремі пункти за якими можна вибрати провайдера з оптимальною якістю та вартістю послуг:



- ціна повинна відповідати якості послуг;

- мінімальна швидкість з'єднання повинна відповідати потребам користувача, а передача даних має бути стабільною;

- технічні неполадки мають вирішуватись безпосередньо після отримання заяви від клієнта.



Також для обрання провайдера рекомендується навідатись в офіс компанії або зателефонувати та поспілкуватись зі співробітниками відносно послуг. Гарне обслуговування — ще один фактор, на який треба звернути увагу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сучасне життя неможливо уявити без інтернету, тому практично для кожного громадянина актуальна проблема вибору найкращого постачальника послуг. У матеріалі розглянемо, як вибрати інтернет провайдера, який влаштовує за всіма параметрами, а також на що варто звернути особливу увагу.У Кривому Розі працює чимало постачальників послуг інтернету, тому ми маємо можливість обрати найкраще співвідношення якості та вартості послуг. Насамперед необхідно розуміти, чи є пропозиція конкурентною на ринку.На які фактори варто звернути увагу при виборі провайдера:- тип підключення — саме від нього залежить швидкість передачі даних, безперебійність функціонування, можливість підключення у віддалених районах;- асортимент тарифних планів та наявність спеціальних пропозицій;наявність технічної підтримки, до якої можна цілодобово звернутись для вирішення технічних питань;- використання наданого провайдером в оренду обладнання;- цінова політика провайдера – для більшості користувачів вартість пакету виступає важливим критерієм вибору.Серед провайдерів найбільш вигідні пропозиції надає інтернет в Кривому Розі від Датагруп . Користувачі можуть підключати пакети в залежності від своїх потреб та оптимальної вартості тарифних планів.Обираючи тип підключення, користувачам доступні такі технології:- ADSL — доступ до інтернету через телефонну лінію за допомогою модема;- виділена лінія — забезпечує високошвидкісний інтернет;- бездротовий інтернет (WiFi, LTE, 3G, GPRS) — плюсом виступає широка мережа, що дозволяє користувачам підключатись практично з будь-якої локації;- супутниковий інтернет — використовується у віддалених районах, для жителів області, де не працює звичайний сигнал.Один з ключових факторів. Вища швидкість означає більшу вартість тарифного пакету. Та більшість провайдерів пропонують тарифи з різною швидкістю, щоб користувачі могли обрати оптимальний за ціною.У більшості випадків провайдери вказують у рекламних пропозиціях максимально можливу швидкість при найкращому з'єднанні, але в реальності швидкість дещо менша, тому цей фактор слід враховувати тим, хто планує постійно дивитись фільми або скачувати великі обсяги інформації.Щодо стабільності підключення, то саме цей параметр забезпечує комфортний серфінг у мережі без обривів зв'язку та переривання закачування даних.Саме функціонування підтримки для користувачів формує висновки про якість послуг провайдера. Сучасні відповідальні провайдери, в тому числі компанія «Датагруп», надає цілодобову підтримку у разі виникнення проблем з підключенням. Рекомендується обирати провайдера, який у разі неполадок оперативно реагує на заявки та вирішує проблеми.Чек-лист вибору інтернет провайдера для зручності користувачівРезюмуючи сказане вище, виділимо окремі пункти за якими можна вибрати провайдера з оптимальною якістю та вартістю послуг:- ціна повинна відповідати якості послуг;- мінімальна швидкість з'єднання повинна відповідати потребам користувача, а передача даних має бути стабільною;- технічні неполадки мають вирішуватись безпосередньо після отримання заяви від клієнта.Також для обрання провайдера рекомендується навідатись в офіс компанії або зателефонувати та поспілкуватись зі співробітниками відносно послуг. Гарне обслуговування — ще один фактор, на який треба звернути увагу.

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