вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Усик відмовився від бою з росіянином та чемпіонського пояса

Усик відмовився від бою з росіянином та чемпіонського пояса
Український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, Олександр Усик відмовляється від титулу чемпіона за версією WBA і не буде відстоювати його проти росіянина Дениса Лебедєва.

Про це Усик розповів у своєму акаунті в Інстаграм, - передає УП.

Спортсмен зазначив, що Всесвітня боксерська організація (WBA) зобов’язала його боксувати з претендентом на цей пояс росіянином Денисом Лебедєвим, але цей бій не відбудеться, оскільки Усик планує перейти у суперважку вагову категорію.

“Я відмовляюся від пояса, я не хочу щоб він просто так у мене був. Нехай хлопці за нього боксують, це нормально”, – заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Усик, пояс, бій, відмова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
От сцикун, москаля якогось злякався...
Відповісти
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вболівальники з Волині поїхали підтримати збірну України з футболу до Португалії. ФОТО
Сьогодні, 21:54
Що змінилось за 6 років роботи: ЦНАП на Волині святкує річницю з дня відкриття. ФОТО
Сьогодні, 21:33
Усик відмовився від бою з росіянином та чемпіонського пояса
Сьогодні, 21:19
Зеленський фактично зізнався в намірі ліквідувати всі досягнення щодо захисту української мови, – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:50
На Волині знайшли небезпечного жука-шкідника
Сьогодні, 20:37
Схожі новини
Тайсон Ф'юрі відмовився від чемпіонських поясів Тайсон Ф'юрі відмовився від чемпіонських поясів
13 жовтень, 2016, 23:34
Волинська боксерка з «Українських левиць» програла у бою з полячкою. ВІДЕО Волинська боксерка з «Українських левиць» програла у бою з полячкою. ВІДЕО
22 березень, 21:55
Україна не братиме участі в Євробаченні-2019 Україна не братиме участі в Євробаченні-2019
27 лютий, 21:18
Які смертельні хвороби повернуться в Україну через відмову від щеплення. ВІДЕО Які смертельні хвороби повернуться в Україну через відмову від щеплення. ВІДЕО
27 лютий, 00:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вболівальники з Волині поїхали підтримати збірну України з футболу до Португалії. ФОТО
Сьогодні, 21:54
 0
Що змінилось за 6 років роботи: ЦНАП на Волині святкує річницю з дня відкриття. ФОТО
Сьогодні, 21:33
 0
Усик відмовився від бою з росіянином та чемпіонського пояса
Сьогодні, 21:19
 0
Зеленський фактично зізнався в намірі ліквідувати всі досягнення щодо захисту української мови, – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:50
 0
На Волині знайшли небезпечного жука-шкідника
Сьогодні, 20:37
 0
Медіа
відео
1/8