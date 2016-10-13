Усик відмовився від бою з росіянином та чемпіонського пояса
Сьогодні, 21:19
Український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, Олександр Усик відмовляється від титулу чемпіона за версією WBA і не буде відстоювати його проти росіянина Дениса Лебедєва.
Про це Усик розповів у своєму акаунті в Інстаграм, - передає УП.
Спортсмен зазначив, що Всесвітня боксерська організація (WBA) зобов’язала його боксувати з претендентом на цей пояс росіянином Денисом Лебедєвим, але цей бій не відбудеться, оскільки Усик планує перейти у суперважку вагову категорію.
“Я відмовляюся від пояса, я не хочу щоб він просто так у мене був. Нехай хлопці за нього боксують, це нормально”, – заявив він.
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Про це Усик розповів у своєму акаунті в Інстаграм, - передає УП.
Спортсмен зазначив, що Всесвітня боксерська організація (WBA) зобов’язала його боксувати з претендентом на цей пояс росіянином Денисом Лебедєвим, але цей бій не відбудеться, оскільки Усик планує перейти у суперважку вагову категорію.
“Я відмовляюся від пояса, я не хочу щоб він просто так у мене був. Нехай хлопці за нього боксують, це нормально”, – заявив він.
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Коментарі 1
От сцикун, москаля якогось злякався...
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