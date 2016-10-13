Усик відмовився від бою з росіянином та чемпіонського пояса

Олександр Усик відмовляється від титулу чемпіона за версією WBA і не буде відстоювати його проти росіянина Дениса Лебедєва.



Про це Усик розповів у своєму акаунті в Інстаграм, - передає



Спортсмен зазначив, що Всесвітня боксерська організація (WBA) зобов’язала його боксувати з претендентом на цей пояс росіянином Денисом Лебедєвим, але цей бій не відбудеться, оскільки Усик планує перейти у суперважку вагову категорію.



“Я відмовляюся від пояса, я не хочу щоб він просто так у мене був. Нехай хлопці за нього боксують, це нормально”, – заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі,відмовляється від титулу чемпіона за версією WBA і не буде відстоювати його проти росіянинаПро це Усик розповів у своєму акаунті в Інстаграм, - передає УП Спортсмен зазначив, що Всесвітня боксерська організація (WBA) зобов’язала його боксувати з претендентом на цей пояс росіянином Денисом Лебедєвим, але цей бій не відбудеться, оскільки Усик планує перейти у суперважку вагову категорію.“Я відмовляюся від пояса, я не хочу щоб він просто так у мене був. Нехай хлопці за нього боксують, це нормально”, – заявив він.

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